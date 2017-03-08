العبادي يدعو إلى تشكيل قوات وطنية موحدة ويؤكد: سنواصل ضرب أهداف تنظيم الدولة في سوريا

السليمانية- رويترز- الأناضول- قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء إن العراق سيواصل ضرب أهداف تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا وفي بلدان مجاورة بعد موافقتها.

وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي في مدينة السليمانية الكردية أنه يحترم سيادة الدول وأنه حصل على موافقة سوريا على ضرب أهداف على أرضها.

وأعلن العبادي في 24 فبراير شباط أول ضربة جوية عراقية داخل الأراضي السورية حيث جرى استهداف مواقع للدولة الإسلامية ردا على هجمات تفجيرية في بغداد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مجددا أنه لن يتردد في ضرب مواقع الإرهابيين في الدول المجاورة ومواصلة قتالهم.

ومن جانب آخر، دعا رئيس الوزراء العراقي، الأربعاء، إلى توحيد القوات العراقية تحت مظلة قوات وطنية تتولى حماية البلاد في الشمال والجنوب والغرب، مؤكدا على ضرورة أن يتولى اهالي المناطق المتنازع عليها إدارة تلك المناطق بعيدا عن السلطات المركزية.

وقال العبادي، على هامش مشاركته في ملتقى عقد في مدينة السليمانية (شمال) “انا ادعو إلى توحيد القوات العراقية تحت مظلة قوة وطنية، يجب ان لا تكون هناك قوات تابعة للاحزاب، أو لجهات سياسية، وإنما قوات عراقية لكل العراقيين، يجب أن يرى الكردي هذه القوات تمثله، وربما قريبا نستطع تحقيق هذا الشيء عن طريق التوحد”.

وأوضح العبادي “لأول مرة تقاتل القوات العراقية مع قوات البيشمركة ضد داعش، سابقا كان هناك قتال بين القوات العراقية والكردية، اليوم تغير الوضع″.

واضاف العبادي “نحاول ان نحول المناطق المتنازع عليها الى مناطق متفق عليها لاعمارها وحكمها من قبل الناس″، لافتا إلى أن “اهل الموصل هم من يحكمون الموصل، واهل السليمانية يحكمون السليمانية، واهل البصرة يحكمون البصرة، ويجب ان لا تتحكم السلطات الاتحادية بالمحافظات”.

وبشأن المعارك التي تخوضها قوات بلاده في الموصل، قال العبادي إن “الموصل سيتم تحريرها قريبا بتضحيات جميع العراقيين، هناك تسابق من قبل جميع القوات الامنية على القتال، وهذا لم نشاهده في باقي المعارك”.

وتعّهد رئيس الوزراء العراقي بضرب مواقع وأهداف داعش خارج حدود البلاد والتي تهدد الأمن الداخلي العراقي، مؤكدا “لن اتردد بضرب مواقع داعش في باقي الدول، مع احترامنا لسيادة الدول، كما حصل بضرب اهداف داعش في منطقة البو كمال بالاراضي السورية بعد حصولنا على مواقفة الجانب السوري”.

وحذر من استمرار المعارك في العراق وسوريا واليمن وليبيا، وأكد ان “استمرار المعارك في هذه الدول ستنتج ارهابا”.

واشار العبادي إلى أن “كلفة خسائر البنى التحتية بسبب داعش بلغت 35 مليار دولار”، داعيا إلى ضرورة “وجود تسابق من قبل الجميع لاعادة الاعمار والاستقرار في المناطق المحررة بعيدا عن المصالح الشخصية”.