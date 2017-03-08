جدارية في غزة بمناسبة يوم المرأة العالمي

غزة- الأناضول- رسمت فنانة تشكيلية فلسطينية بالتعاون مع جمعية “الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية” (غير حكومية) في قطاع غزة، الأربعاء، جدارية فنيّة، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقالت الفنانة هناء حمش، خلال رسمها للجدارية التي حملت عنوان “كوني وعد الشمس فوق هضاب القدس″، مقابل “مركز صحي” يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”، بمدينة غزة: “نُبرز عبر هذه الجدارية ملامح المرأة الفلسطينية المناضلة”.

وتابعت حمش، خلال حديثها لوكالة “الأناضول”، إن الجدارية توصل رسالة للعالم، مفادها أن المرأة الفلسطينية “ما زالت تناضل من أجل حياة أفضل”.

واستكملت قائلة: “تتحد في هذه الجدارية ألوان العلم الفلسطيني، ونبرز معاناة المرأة الفلسطينية منذ وجودها على الأرض”.

ورسمت حمش، في الجدارية، امرأة فلسطينية تحمل بين ذراعيها طفلها، وفوق رأسها سلّة مملوءة بحباتِ البرتقال، وإلى جانبها يوجد المسجد الأقصى بمدينة القدس، والمُحاط بمجموعة من المنازل.

ويحتفل العالم في الثامن من مارس/ آذار من كل عام، بيوم المرأة العالمي.