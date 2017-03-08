القوات العراقية تفتش عن الجهاديين وتطهر العبوات الناسفة التي تركوها وسط الموصل

الموصل – أ ف ب – تركز القوات العراقية الاربعاء، على تطهير المناطق التي استعادت السيطرة عليها وسط الموصل حيث بدأت عمليات تفتيش عن الجهاديين ونشرت حواجز ومصدات تمهيداً لعمليات التقدم المقبلة.

وباشرت القوات العراقية في 19 شباط/فبراير هجوماً لاستعادة الجانب الغربي من المدينة لكن العمليات تباطأت لعدة ايام بسبب سوء الاحوال الجوية الذي يحد من الدعم الجوي، قبل أن تستأنف الأحد.

ومنذ ذلك الحين استعادت القوات العراقية عدداً من الاحياء اضافة المجمع الحكومي الذي يضم المحافظة ومجلس المحافظة وقيادة الشرطة والمتحف الاثري القديم الذي صور فيه جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية أنفسهم وهم يدمرون آثاراً لا تقدر بثمن بعد استيلائهم على المدينة.

وقال المقدم عبد الامير المحمداوي المتحدث باسم قوات الرد السريع “التركيز اليوم على تطهير المناطق التي تم تحريرها امس، رفع العبوات، تفكيك البيوت المفخخة بالقرب من مبنى المحافظة مجمع الحكومة مجمع المحاكم والمتحف”.

واضاف ان “تحرير مركز المدينة خطوة اولى ومهمة جداً لبداية تحرير المدينة القديمة”.

وتتمير هذه المنطقة بأبنية تراثية على الطراز القديم حيث تكثر الازقة الضيقة التي يصعب على العجلات العسكرية التحرك خلالها.

وقال المحمداوي ان “المدينة القديمة منطقة صعبة جداً، مكتظة بالبيوت ولاتوجد ممرات واسعة وشوارعها بعرض متر ونصف”.

من جهته، ذكر قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان ان “وحدات الشرطة الاتحادية نشرت المصدات والحواجز لحماية قواتها وباشرت بعمليات تفتيش مناطق الدواسة والندان والعكيدات للكشف عن مخلفات الدواعش تمهيداً لاستكمال عمليات التقدم”.

واكد جودت ان “عملية استعادة المجمع الحكومي اسفرت عن قتل 139 ارهابياً وتدمير 19عجلة ملغمة 36 موضع للهاونات والقناصة و5 اسلحة مقاومة طائرات”.

واستولى تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات شاسعة في شمال العراق وغربه، في هجوم واسع النطاق شنه في منتصف 2014 ، لكن القوات العراقية تمكنت بدعم التحالف الدولي من استعادة معظم الاراضي.