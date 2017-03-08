الناتو يعرب عن استعداده لمساعدة الافغان بعد الهجوم على مستشفى عسكري في كابول

كابول - د ب أ- أكدت بعثة “الدعم الحازم” التي يقودها حلف شمال الاطلسي (الناتو) مجدداً، دعمها للمؤسسات الامنية الافغانية، في أعقاب هجوم دموي على مستشفى عسكري، في العاصمة كابول صباح الاربعاء، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء اليوم.

وقال الحلف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “إننا نعلم بشأن التقرير حول الهجوم على مستشفى كابول ونراقب الوضع. إننا مستعدون لمساندة الاجهزة الامنية الافغانية”.

وأضاف الحلف “أظهر المسلحون مرة أخرى عدم احترامهم على الاطلاق للانسانية بعد هجومهم على المستشفى. إننا نقف مع الشعب الافغاني ضد الارهاب”.

وتابع الحلف ” ندين هذا الهجوم بأشد العبارات الممكنة”.

وكان مسؤولون قد قالوا اليوم إن شخصين على الأقل قتلاً وأصيب 25 خلال هجوم على المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال محمد إسماعيل قوسى المتحدث باسم وزارة الصحة العامة ” حتى الآن تم نقل جثتين و25 مصاباً لمستشفى وزير محمد أكبر خان المجاورة”.

ويخشى المسؤولون من ارتفاع عدد الضحايا في ظل استمرار الهجوم على المستشفى. وقد تم وضع جميع المستشفيات في كابول على أهبة الاستعداد.

وبحسب ما قاله مسؤولون أمنيون فان تبادل إطلاق النار بدأ الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت جرينتش).

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري إن الهجوم بدأ عندما فجر انتحاري نفسه بسترة ناسفة أمام بوابة مبنى المستشفى. .

وأضاف “ثم دخل عدد غير معلوم من المتمردين الذين يرتدون زي الأطباء الأبيض المستشفى الذي يضم 400 سرير”.

وأوضح أن بقية المهاجمين متواجدون في الطابقين الثاني والثالث بالمستشفى، يطلقون النار على القوات الأمنية الأفغانية التي طوقت المنطقة.

كان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن الأربعاء مسؤوليته عن الهجوم المستمر على المستشفى العسكري في كابول.

وأعلن التنظيم في بيان من سطر واحد نشرته وكالة “أعماق” التابعة له أن “مغاوير الدولة الإسلامية يهاجمون المستشفى العسكري في كابول”.