تنظيم القاعدة في اليمن يعتقل اثنين من عناصره بتهمة “التخابر” لصالح واشنطن

عدن - أ ف ب – اعتقل تنظيم القاعدة في اليمن، اثنين من عناصره بتهمة التخابر لصالح الولايات المتحدة في منطقة جنوبية تعرضت لقصف اميركي في الايام الماضية، بحسب ما افادت الاربعاء مصادر قبلية يمنية.

وأوضحت المصادر ان تنظيم “قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب” اعتقل العنصرين مساء الثلاثاء في منطقة موجان في محافظة ابين، وانه تم نقلهما الى مديرية مودية في المحافظة ذاتها جنوب اليمن.

وتعرضت مواقع تابعة للجماعة المتطرفة التي تعتبرها واشنطن اخطر فروع تنظيم القاعدة الجهادي في العالم الى قصف اميركي مكثف في ابين التي شهدت ايضاً هجوماً للجماعة ضد نقطة تفتيش عسكرية حكومية قتل فيه خمسة جنود.

ومنذ تسلم الرئيس الاميركي دونالد ترامب منصبه في واشنطن، صعدت الولايات المتحدة ضرباتها ضد تنظيم القاعدة في اليمن، حيث شنت الاسبوع الماضي وحده 40 غارة على الاقل ضد مواقع في ابين وشبوة في الجنوب ومحافظة البيضاء في الوسط.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين الشيعة والقوات الحكومية، وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في النزاع في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على اجزاء كبيرة من البلد الفقير.

واستفادت المجموعات الجهادية كالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية، من النزاع بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الشيعة، لتعزيز نفوذها خصوصاً في جنوب اليمن.