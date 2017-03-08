وزير تركي: نرفض الانضمام إلى اتحاد أوروبي بعقلية ساركوزي وفيلدرز

اسطنبول – د ب أ – قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي بالحكومة التركية عمر جليك الأربعاء، إن بلاده لا ترغب في الانضمام إلى “اتحاد أوروبي تحكمه عقليات من طراز الفرنسي نيكولا ساركوزي، والهولندي المتطرف خيرت فيلدز، والفرنسية مارين لوبان”.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عنه القول إن أنقرة “تريد الانضمام إلى اتحاد أوروبي متكامل مبني على أساس القيم السياسية، بعيداً عن ازدواجية المعايير فيما يخص حقوق الإنسان والديمقراطية”.

وتطرق جليك إلى الأزمة الدبلوماسية بين بلاده وألمانيا، وقال إن “الحكومة الألمانية هي المسؤولة عن عرقلة لقاء الوزراء الأتراك بجاليات بلادهم وليست السلطات المحلية”.

واتهم ألمانيا بأنها “بدأت بمنافسة تركيا منذ بدء صعود قوة أنقرة التي رغبت في تحويل هذه المنافسة إلى زيادة التعاون والكسب المتبادل”.

ولفت إلى “تعاظم قوى اليمين المتطرف في عموم دول الاتحاد الأوروبي” وأن الاتحاد “يعاني من حالة صراع مع مشاكله الداخلية منذ فترة طويلة”.

واعتبر أن خروج دولة مثل بريطانيا من عضوية الاتحاد الاوروبي “دليل واضح على أنّ الاتحاد لن يبقى كما كان سابقاً، وأنه سيأخذ شكلاً جديداً عقب إتمام عملية خروج لندن”.