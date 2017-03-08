حبس ممثلة مصرية مغمورة وصديقتها لممارستهما الدعارة مقابل 500 دولار لليلة

القاهرة ـ قضت محكمة جنح الدقي في مصر على الممثلة المصرية بدور ناجي بالحبس سنتين، لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

وفي تفاصيل التحقيقات أن ناجي وفتاة أخرى يستخدمان صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاصطياد راغبي المتعة مقابل 500 دولار لليلة.

وأشارت التحقيقات إلى أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، جندوا أحد المصادر السرية، ليتواصل مع المتهمتين، واتفق معهما على المقابل المادي، وبالفعل تم استدراجهما إلى المكان المتفق عليه بأحد شوارع جامعة الدول العربية، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهما.

بدوره علق نقيب المهن التمثيلية في مصر الممثل المصري أشرف زكي على ما حصل حيث اشار الى ان ناجي ليست عضواً بنقابة المهن التمثيلية، وسيقاضيها لانتحال صفة ممثلة، مشيرا إلى أنها “فتاة كليبات” ولا يعلم عنها شيئاً.