هيفاء وهبي تكشف موقفها من اتهام سعد لمجرد باغتصاب فتاة فرنسية

بيروت ـ أعربت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي عن دعمها للفنان المغربي سعد لمجرد، في القضية الموقوف على ذمتها في فرنسا، بعد اتهام فتاة فرنسية له باغتصابها، متمنية له أن يخرج من هذه “المحنة”.

ورأت وهبي أن ما حدث مع سعد لمجرد “قصة مطبوخة”، مشيرةً إلى أنّها تدعمه قلباً وقالباً ولا تصدق ما يُقال عنه.

وقالت هيفاء إن شخص كسعد لمجرد لديه ذلك الحجم الكبير من المشاهدات على موقع يوتيوب، لا يمكن أن يُخطئ ويقع في مثل هذه القضية.

ولفتت وهبي في حديث إذاعي، إلى أنّها لن تندم أبداً عن دعمها له حتى ولو ثبت أنّه مدان. كما طلبت منه التحلي بالصبر حتى تمر المحنة.وقالت إن جمهور سعد لمجرد يسانده بقوة في أزمته.

ولا يزال الفنان المغربي قيد الاعتقال في إحدى سجون العاصمة الفرنسية باريس بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية.

وتعود قضية سعد لمجرد إلى 26 من أكتوبر الماضي، إذا تم حبسه بسجن فلوري بباريس، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها في محل اقامته بفندق الماريوت بشارع شانزليزيه بباريس، قبيل أيام من موعد حفلته بباريس.