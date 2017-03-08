سفر وإقامة مرفهة مع راتب مجز… أفضل وظيفة في العالم

لندن ـ السفر حول العالم لثلاثة أشهر مع إقامة في أفخر المنازل والمنتجعات مدفوعة التكاليف بالكامل، مع إمكانية اصطحاب رفيق سفر.

تلك ليست دعاية لمواصفات رحلة سياحية، بل إعلان وظيفة شاغرة.

صاحبة الإعلان شركة ThirdHome الأميركية المتخصصة بتأجير المنازل الفاخرة بطريقة مختلفة، حيث يتبادل أصحاب تلك المنازل الإقامة في عقارات بعضهم لمدة محددة يتم الاتفاق عليها.

وحددت الشركة حاجتها لشخص خبير في مجال السياحة المرفهة ليجوب العالم ويقيم في العقارات الفاخرة التي تسوق لها الشركة، على أن تكون له خبرة عالية في الكتابة والتصوير والتسويق في مجال العقارات الفاخرة، وأن يكون ناشطا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه القدرة على السفر إلى أي مكان في العالم.

وسيتلقى من يحالفه الحظ راتبا شهريا قدره 10 آلاف دولار، يضاف إليها تكاليف السفر والإقامة لمدة قد تصل إلى 12 شهرا إن اقتضت الحاجة.

ويمكن لصاحب هذه الوظيفة خلال أداء عمله في نقل صورة مغرية عن تجربته في تلك الأماكن، أن يصطحب رفيق سفر معه على أن يتحمل تكاليف تنقلاته وإقامته.

وللتقديم على الوظيفة، طلبت الشركة إرسال تسجيل فيديو مدته دقيقة واحدة فقط، يثبت خلالها المرسل مؤهلاته ليكون “أفضل مرشح لأفضل وظيفة في العالم”.

التي تسوق لنحو ثمانية آلاف عقارا فاخرا حول العالم، آخر شهر آذار/مارس الجاري موعدا نهائيا لتقديم طلبات التوظيف.