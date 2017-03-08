محكمة مصرية تعاقب 3 مصريين و6 إسرائيليين بالسجن المؤبد لإدانتهم بالتجسس

الإسماعيلية - رويترز – قالت مصادر قضائية الأربعاء، إن محكمة مصرية عاقبت ثلاثة مصريين وستة إسرائيليين بينهم أربعة تقول السلطات المصرية إنهم من ضباط المخابرات العسكرية الإسرائيلية بالسجن المؤبد لإدانتهم في قضية تجسس لإسرائيل.

وقال مصدر إن الحكم صدر على اثنين حضورياً، هما المصريان عودة طلب إبراهيم برهم وسلامة حامد فرحان أبو جراد بينما صدر الحكم غيابياً على الباقين.

وأصدرت الحكم محكمة الجنايات في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة. وعقدت المحكمة جلساتها في مجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس لأسباب أمنية. وبدأت إجراءات القضية في 2013.

ويحق لكل من المحكوم عليهما حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية وللمحكمة أن تؤيد الحكم فيصبح نهائياً وباتاً أو ترفضه وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات شمال سيناء. وتعاد تلقائياً محاكمة المحكوم عليه غيابيا إذا سلم نفسه أو ألقت الشرطة القبض عليه.

ورغم توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل في 1979 ألقي القبض على عدد من المصريين والإسرائيليين عبر السنوات وأدينوا بالتخابر لإسرائيل التي لا يزال السلام بينها وبين مصر يوصف بالبارد لعدم وجود حماس شعبي له.

وعرفت القضية إعلامياً باسم (شبكة عوفاديا) لقول السلطات المصرية إن ضابطاً بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية يدعى داني عوفاديا لعب دوراً بارزاً في الشبكة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤول اسرائيلي.