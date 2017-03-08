مورينيو يتلقى صدمة جديدة بسبب قرار أنشيلوتي

لندن ـ نفى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، وجود أي فرصة لرحيل لاعبه الشاب ريناتو سانشيز، عن صفوف الفريق البافاري بعد نهاية الموسم الحالي.

وسبق وأن أبدى جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ندمه لعدم التعاقد مع الدولي البرتغالي، قائلاُ: “لقد وصلت إلى مانشستر يونايتد في وقت متأخر، لو وصلت مبكراً لحاربت من أجل التعاقد مع ريناتو سانشيز″.

وشارك سانشيز، في 19 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث بدأ أساسيًا في 7 منها فقط.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات لصحيفة “سبورت بيلد” الألمانية: “ريناتو سيظل في بايرن ميونيخ، الموسم المقبل، وهذا مؤكد بنسبة 100%”.

وأضاف مدرب ميلان وريال مدريد السابق: “لن نبيع سانشيز ولن نسمح له بالرحيل على سبيل الإعارة”.

ويحتل بايرن ميونيخ، صدارة الدوري الألماني برصيد 56 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني.