مسؤول عسكري: صد هجوم مضاد من الدولة الإسلامية في الموصل

الموصل – رويترز – قال مسؤول عسكري الأربعاء، إن القوات العراقية صدت هجوماً مضاداً شنه تنظيم الدولة الإسلامية الليلة الماضية قرب المبنى الحكومي الرئيسي في الموصل بعد ساعات من انتزاع السيطرة عليه في إطار سعي القوات لدفع المتشددين لمزيد من التقهقر.

وقال اللواء علي كاظم اللامي من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، قرب الموقع إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا عدة سيارات ملغومة في الهجوم.

وأضاف “حالياً نقوم بتطهير المنطقة التي تم تحريرها في الدواسة الخارج والدواسة الداخل ومنطقة نبي شيت.”

وقال مسؤولون عسكريون إن قوات من وحدة الرد السريع وهي فرقة من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية استعادت الثلاثاء، مقر الحكومة المحلية وفرع البنك المركزي والمتحف الذي صور المتشددون أنفسهم بداخله فبل ثلاث سنوات وهم يحطمون تماثيل لا تقدر قيمتها بمال.

وقال اللامي إن المتحف خال تماماً من أي قطع أثرية مشيراً إلى أنها سرقت كلها وربما هربت.

ولم يتسن بعد دخول المتحف للتحقق من ذلك. وقال إن أغلب المقاتلين الذين قاتلوا حول المتحف من المحليين لكن كان هناك بعض الأجانب.

وأضاف أن أوامر صدرت للمقاتلين الأجانب الذين ترافقهم أسرهم أن ينسحبوا مع أسرهم. وأمر الذين لا ترافقهم أسرهم بالبقاء والقتال سواء كانوا محليين أو أجانب.

وتقاتل القوات العراقية مدعومة بقوة جوية ومستشارين عسكريين من تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ أكتوبر تشرين الأول في إطار حملة مكثفة لإخراج التنظيم المتشدد من الموصل أكبر معاقله في العراق.

واستعادت القوات النصف الشرقي من المدينة في يناير كانون الثاني وشنت هجمات على الجانب الغربي عبر نهر دجلة يوم 19 فبراير شباط.

وقال مسؤولون عسكريون إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يواصلون التراجع باتجاه غرب المدينة لكنهم يبدون مقاومة عنيفة ويختفون وسط المدنيين ويلغمون السيارات وينشرون القناصة.