وزير خارجية تركيا ينتقد المشاعر المناهضة للإسلام في ألمانيا

برلين – رويترز – انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأربعاء، المشاعر المناهضة للإسلام والسلوكيات المعادية للأتراك في ألمانيا.

وقال في تصريحات صحافية في برلين، “في ألمانيا نرى أن العديد من الساسة والصحافة بشكل عام والسلطات تتعامل بشكل سلبي للغاية ومناهض بشدة للأتراك بل ونرصد مشاعر الرهاب من الإسلام. هذا ما نراه غير مقبول… واتجاه خطير للغاية.”

ودعا وسائل الإعلام للكف عن “الدعاية السوداء” ضد الأتراك.

ومن ناحية أخرى قال تشاووش أوغلو إنه بحث مع نظيره الألماني المكان المحتمل لتنظيم حشد للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ألمانيا.

وقال إن ألمانيا ستتخذ كل الإجراءات الأمنية لتنظيم الحشد لكنه لم يوضح في أي مدينة سينظم.

وأضاف أنه أبلغ نظيره الألماني زيجمار جابرييل أن أنقرة “انزعجت للغاية” من إلغاء فعاليات كان سيتحدث فيها وزراء أتراك في ألمانيا وأن هذا يجب ألا يتكرر.

وذكر أن تركيا ترغب في استمرار صداقتها بألمانيا.