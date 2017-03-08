مقتل 3 بينهم عنصر أمن في أعمال عنف ببغداد

بغداد - الأناضول - قتل 3 أشخاص بينهم عنصر أمن وأصيب 6 آخرون، الأربعاء، في أعمال عنف بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال النقيب في شرطة العاصمة نزهان الخضر، إن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار على منتسب بوزارة الداخلية بمنطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتله على الفور”.

وأضاف أن المسلحين “لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وأشار إلى أن شخصين قتلاً وأصيب 6 آخرون بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة بالقرب من سوق لبيع الفواكه، في ناحية الرشد، جنوبي العاصمة. ولفت إلى أن حالة اثنين من الجرحى “حرجة”.