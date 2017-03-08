عباس يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان لإحياء عملية السلام

رام الله – د ب أ – طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه الأربعاء، مع وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، إسرائيل بوقف الاستيطان لإحياء عملية السلام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن عباس عقب اجتماعه مع جونسون في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، تأكيده على “عدم شرعية” الاستيطان.

وقال إنه على إسرائيل وقف سياسة الاستيطان والاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات بحق الشعب الفلسطيني، اذا ما أرادت إعطاء فرصة للعملية السياسية.

وأكد عباس “التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية البريطاني تأكيده على دعم بلاده الكامل لمبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وعدم شرعية الاستيطان الذي تقوم به إسرائيل.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2014 ويعد الاستيطان أبرز الخلافات بينهما.