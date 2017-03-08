عباس يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان لإحياء عملية السلام
رام الله – د ب أ – طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه الأربعاء، مع وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، إسرائيل بوقف الاستيطان لإحياء عملية السلام.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن عباس عقب اجتماعه مع جونسون في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، تأكيده على “عدم شرعية” الاستيطان.
وقال إنه على إسرائيل وقف سياسة الاستيطان والاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات بحق الشعب الفلسطيني، اذا ما أرادت إعطاء فرصة للعملية السياسية.
وأكد عباس “التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية البريطاني تأكيده على دعم بلاده الكامل لمبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وعدم شرعية الاستيطان الذي تقوم به إسرائيل.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2014 ويعد الاستيطان أبرز الخلافات بينهما.
كما توقعنا لم يجرؤ الرئيس الفلسطيني أن يستفسر من وزير الخارجية البريطانى، لماذا لم تقم بريطانيا بالإعتذار عن وعد بلفور المشؤوم ألذى كان بداية نكبة شعب فلسطين. طلبات السيد الرئيس لا تتغير، وقف ألإستيطان والإغتيالات والإقتحامات بحق الشعب الفلسطيني! هل إستجاب الطرف ألإسرائيلى لأى من هذه الطلبات ياسيادة الرئيس؟! ألشعب الفلسطيني يريد منك أن تتبع هذه الطلبات بجملة، إذا لم تتوقف إسرائيل عن هذا الجنون والصلف والفجور ، فإن السلطة ستكون بحل من كل المعاهدات التي وقعتها مع إسرائيل إبتداء بإتفاق أوسلو وإنتهاء بالتنسيق ألأمنى. كذلك لم يسمع الشعب الفلسطيني من رئيسه أي كلمة بحق ألأسرى وخصوصا ألأطفال والنساء الذين يمضون سنوات في المعتقلات ألإسرائيلية يلاقوا خلالها كل صنوف التعذيب والإهمال الطبي ومعاملة كأنهم حيوانات وليسوا بشرا! ماذا نقول بهكذا قيادة لا يهمها إلا مصالحها الشخصية ولتذهب فلسطين إلى الجحيم….
مسكين٠ لا يزال عنده امل بالمفاوضات !!!!!
السيد عباس رمى كل أوراقه بيد أمريكا العدو الأول فعليا للفلسطينين، و هي تقوم بتتسيير المشكلة(لا حلها) حتى تصل إسرائيل إلى تنفيذ كل مخططاتها؛ و حينها لن يتبقى للفلسطينيين شيئا يطالبون به. على النخب الفلسطينية أن تعود للنضال بجميع أشكاله و تحيي فعلا مبدأ لا سلام و لا أمن من دون الأرض ٠ يجب عليهم إغتنام ظروف آلتهديدات الأمنية على الحدود الشمالية (سورية ولبنان) و الجنوبية ( سيناء) لإسرائيل لتصعيد الكفاح ٠تلك هي الورقة الوحيدة التي يملكها الفلسطينيون٠