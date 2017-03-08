الحكم في قضية رئيسة كوريا الجنوبية الجمعة

سيؤول – الأناضول – أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، أنها ستصدر قرارها بشأن إقالة رئيسة البلاد بارك كيون هيه، من عدمه، الجمعة.

ونقلت وكالة “يونهاب” الرسمية عن الناطق الرسمي باسم المحكمة بيه بو يون قوله، إنه “سيتم النطق بالحكم بشأن محاكمة الرئيسة بارك، خلال الجلسة التي ستعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الجمعة ( 02:00 ت.غ)”.

وأضاف المسؤول أنه “سيتم إصدار الحكم بشكل مباشر من قاعة المحكمة الرئيسية”.

يُذكر أن البرلمان كان قد وافق في ديسمبر/ كانون أول الماضي، على مساءلة بارك وتم تجريدها من صلاحياتها لحين فصل المحكمة في الأمر.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم المحكمة أنه “في تأييد قرار البرلمان بإقالة الرئيسة، فسيتم عزلها من منصبها بشكلٍ نهائي، وبناءً عليه سيتم إجراء انتخابات رئاسية في البلاد بغضون 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم”.

أما في حال عدم تأييد المحكمة للقرار، فبين “بو يون” أن بارك ستعود لمباشرة مهامها كرئيسة للبلاد بشكل فوري حتى تنتهي دورتها الرئاسية، في فبراير/ شباط من العام المقبل.

وبارك، متهمة بالتواطؤ مع صديقتها المقربة “تشوي سون” ومساعد سابق، للضغط على أصحاب شركات كبرى لضخ تبرعات لصالح مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وهو ما نفته الأولى، لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها.