الجهيناوي يصل بغداد في أول زيارة لوزير خارجية تونسي منذ 2003

بغداد - الأناضول – وصل وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إلى العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، في إطار زيارة رسمية، يبحث خلالها ملفات عدة أبرزها مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية، أن الجهيناوي التقى فور وصوله، رئيس البلاد فؤاد معصوم الذي دعا إلى توسيع التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال معصوم خلال اللقاء، إن “هناك مشتركات كثيرة بين بين العراق وتونس من الممكن استثمارها في صالح تنشيط التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، لاسيما في الوقت الذي يعاني فيه البلدان وبلدان المنطقة الأخرى آفة الارهاب”.

وأضاف أن “تواجد الإرهابيين في العراق يقترب من نهايته بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها العراقيون في حربهم المصيرية ضد الإرهاب”.

في هذه الأثناء، قال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، إن وزير خارجية تونس، سيلتقي خلال زيارته التي لم تعرف مدتها، نظيره العراقي ابراهيم الجعفري ورئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأوضح المصدر أن “أجندة الزيارة تتضمن توسيع آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والسياسي، ومناقشة ملف الإرهاب والتطرف في المنطقة”.

ووفق وسائل إعلام تونسية، تعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية تونسي إلى بغداد منذ العام 2003.