ليبرمان يطلب من نائب الرئيس الأمريكي نقل السفارة إلى القدس قريبا

القدس المحتلة- الأناضول- طالب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وقال ليبرمان، في بيان نقلته صحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية: “أبلغت بنس توقعي بأن أرى الولايات المتحدة الأمريكية تنقل السفارة الأمريكية إلى القدس قريبا”.

ويقوم ليبرمان حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينتظر أن يجتمع الأربعاء أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تلسون.

وقال ليبرمان: “لدينا أصدقاء حقيقيين في البيت الأبيض، لقد كرر نائب الرئيس بنس التزامه بتطوير العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

وأضاف: “إن الأمريكيين، بقيادة دونالد ترامب، هم الشركاء الحقيقيين لإسرائيل في التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجهنا، بما فيها الموضوع الإيراني”.

وكان ليبرمان قد التقى الثلاثاء نظيره الأمريكي جيمس ماتيس.

وقال بيان مكتب ليبرمان إن “ماتيس وليبرمان اتفقا على الحاجة للتحرك لتعزيز القوى المعتدلة في المنطقة وإقامة تحالف ضد الإرهاب”.

وكان الرئيس الأمريكي قد وعد في حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ولكنه عاد وقال بعد انتخابه إنه يدرس الموضوع جديا ولكن القرار صعب.