ولاية هاواي تعتزم الطعن على حظر سفر منقح أصدره ترامب

واشنطن- د ب أ- تعتزم ولاية هاواي الطعن على قرار حظر السفر المنقح الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وثائق قضائية رفعها المحامون في وقت متأخر من الثلاثاء.

ووصف النائب العام بالولاية دوجلاس شين الأمر التنفيذي- الذي يعتبر المحاولة الثانية لوقف الهجرة من دول معينة ذات أغلبية مسلمة بعد الأول الذي أوقفته الطعون القضائية- بأنه ” ليس شيئا سوى الحظر الثاني على المسلمين”.

وقال شين، في بيان أوائل الأسبوع الجاري: “بذريعة الأمن الوطني، لايزال الحظر يستهدف المهاجرين واللاجئين”.

وأصدر ترامب أمرا معدلا أمس الأول الاثنين لوقف قرارات قبول اللاجئين لـ120 يوما ومنع إصدار تأشيرات جديد لـ90 يوما للأشخاص القادمين من سورية وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

ومقارنة بأمر ترامب الأصلي، فأنه تم إسقاط العراق من القائمة المحظورة ولم يتم استبعاد اللاجئين السوريين من برنامج اللاجئين الأوسع.

ومن المقرر دخول الأمر الجديد حيز التنفيذ في 16 آذار/ مارس الجاري.

وكانت ولاية هاواي من بين الكثير من المدعيين في سلسلة من الطعون القضائية التي رفعت ضد الحظر الأصلي الذي تسبب في مشاهد فوضوية في المطارات وقوبل باحتجاجات غاضبة.