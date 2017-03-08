برلين: تركيا زادت عمليات التجسس في ألمانيا

برلين- رويترز- قالت الحكومة الألمانية الأربعاء إن تركيا صعدت وتيرة عمليات التجسس داخل ألمانيا حيث يتصاعد التوتر داخل جالية تركية كبيرة قبل استفتاء مرتبط بالرئاسة التركية الشهر المقبل.

وقالت وكالة المخابرات الداخلية (بي إف في) إن الانقسامات في تركيا، قبل استفتاء مقرر في 16 أبريل نيسان بشأن تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، كان لها انعكاس في ألمانيا.

وقالت الوكالة في بيان إنها “تلاحظ زيادة كبيرة في جهود المخابرات التركية في ألمانيا” دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأكد هانز جورج ماسين رئيس الوكالة قلقه إزاء التوترات القائمة بين الأتراك من جناح اليمين في ألمانيا ومؤيدي حزب العمال الكردستاني.

وقال “هناك خطر يتمثل في تصاعد تلك الخلافات بالوكالة بين مؤيدي حزب العمال الكردستاني والقوميين الأتراك من اليمين المتطرف”.

ولم يذكر ماسين تحديدا مسألة التجسس التركي. وكان قد أبلغ الصحفيين في يناير كانون الثاني بأن ألمانيا لن تتسامح إزاء عمليات المخابرات التركية داخل حدودها.

والتقى زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني الأربعاء مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلوا في برلين وقال إن الخلافات الداخلية في تركيا لا ينبغي تصديرها إلى ألمانيا.