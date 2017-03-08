وزير الداخلية التونسي “يستغرب” تحذير أستراليا من عملية “إرهابية” وشيكة في تونس

تونس- الأناضول- عبّر وزير الدّاخلية التونسي الهادي المجدوب الأربعاء عن “استغرابه من تحذير أستراليا من عملية إرهابية وشيكة في تونس ودعوة مواطنيها لإعادة النظر بخصوص السفر إلى تونس″.

جاء ذلك في تصريحات للمجدوب على هامش افتتاحه معرضا وسط العاصمة تونس يوثق للهجوم الذي شهدته مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا العام الماضي.

وقال المجدوب إن “أستراليا لا تملك معلومات أمنية أفضل منا (..) فالوضع الأمني في تونس مستقر (..) لكن لا بد من مزيد الحذر واستمرار اليقظة استعدادا للموسم السياحي وشهر رمضان وموعد الامتحانات الوطنية”.

ومطلع الشّهر الجاري حذرت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالي على موقعها الرسمي من “عملية إرهابية وشيكة تستهدف مواقع يرتادها سياح أجانب في تونس يتم الإعداد لها في مراحل متقدمة”.

كما دعت الوزارة إلى “توخي أعلى درجات الحذر أو إعادة النظر في قراراتهم بالسفر باتجاه تونس″.

وطالبت “مواطنيها بعدم السفر إلى جنوب تونس بما في ذلك مدن نفطة، ودوز، ومدنين، وتطاوين، وجرجيس، وعدم الاقتراب من الحدود مع الجزائر وليبيا، بسبب التهديد من وقوع هجوم إرهابي أو حالات خطف”.

وفي سياق آخر، قال المجدوب إن “ملحمة بنقردان يجب أن تكون خالدة في الذّاكرة الشعبية وحاضرة في أذهان التونسيين”.

وتابع الوزير التونسي “إحياء هذه الذكرى ليس مجرّد احتفال شكليّ ويجب العمل على رمزية هذه المناسبة”.

وفي 7 مارس/ آذار 2016، هاجمت عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” مقر ثكنات عسكرية وأمنية في مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا، واشتبكت مع قوات الأمن والجيش.

وأسفر الهجوم عن مقتل 55 مسلحاً، و12 من القوات التونسية و7 مدنيين، بينما تم توقيف 52 مشتبهاً بهم كانوا ينوون إقامة “إمارة داعشية”، وفقاً لمسؤولين تونسيين.