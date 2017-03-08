مسيرة نسائية في اوكرانيا تدعو السلطات إلى الاحتفال بالمفهوم الحقيقي ليوم المرأة

كييف- أ ف ب- شاركت نحو ألف امرأة في مسيرة في كييف الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ودعون سلطات البلاد إلى الاحتفال بهذا اليوم على أنه يوم لدعم المرأة بدلا من أن يكون يوماً لإهدائهن الزهور والهدايا.

وكان الاتحاد السوفياتي السابق يحتفل بيوم المرأة في الثامن من آذار/ مارس، كما لا تزال اوكرانيا تحتفل به إلا أن الناشطات يقلن أن التركيز في هذا اليوم أصبح على الزهور وعبارات المجاملة للنساء وهو ما يتعارض مع مفهوم المساواة بين الجنسين.

وقالت الطالبة الينا زابريوكو (22 عاماً) “اشارك في المسيرة لاحياء المعنى الحقيقي للثامن من آذار/ مارس.. فقد كان من البداية يوما لحقوق المرأة وليس يوماً لإهدائهن الزهور”.

وهتفت المشاركات في المسيرة بشعارات “حقوق المرأة هي حقوق الإنسان” وحملن شعارات كتب عليها “لا تمنح الزهور، امنح الأمان”.

وقالت المشاركات في المسيرة أنهن يردن تسليط الضوء على العنف المنزلي وسوء معاملة النساء في مستشفيات الولادة وفي القوات المسلحة.

وقالت ديانا بولادوفا التي تعمل في منظمة أهلية تدعى “مركز الخبراء لحقوق الإنسان” أنه يسجل في اوكرانيا اليوم “استخدام العنف ضد النساء. وعادة ما يكون خفيا حيث يحدث في العائلات والمستشفيات وأماكن العمل. ولا يحظى بالاهتمام الكافي”.

واحتجزت الشرطة ثلاثة رجال عارضوا المسيرة وحاولوا رشق المتظاهرات بسائل اخضر فاقع.

وقال أحدهم للصحافيين أنه أراد “الاحتجاج ضد الافعال التي تحدث انقساما في المجتمع الأوكراني”.

وأضاف الشاب بينما كانت الشرطة تقتاده “انهن يفرقن بين النساء الأوكرانيات والرجال الأوكرانيين”.