البشير يصدر عفوا عن 259 من محكومي الحركات المسلحة

الخرطوم- الأناضول- أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، عفوا عن 259 من محكومي الحركات المسلحة بعضهم يواجهون أحكاما بالإعدام لـ”تهيئة المناخ للسلام”.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن البشير “أصدر قراراً جمهورياً قضى بإسقاط عقوبة الإعدام عن النزلاء المحكومين بالإعدام والمتهمين في عدد من المعارك وعددهم 259″.

وأوضحت أن القرار “نص على إسقاط عقوبة الإعدام عن النزلاء المحكومين بالإعدام في أحداث أمدرمان وعددهم (44)، ومعركة دونكي البعاشيم وعددهم (18)، معركة كلبس وعددهم (4)”.

كما نص القرار وفقا للوكالة الرسمية على “العفو العام عن المتهمين في معركة فنقا وعددهم (12)، والعفو العام عن المتهمين في أحداث قوز دنقو وعددهم (181)”.

وبينت أن القرار “جاء لتعزيز روح الوفاق الوطني وتهيئة المناخ لتحقيق السلام المستدام في البلاد”.

ولم توضح الوكالة إن كان القرار الرئاسي يشمل كل من اعتقلتهم القوات الحكومية.

وكل هؤلاء المحكومين والمتهمين يتبعون ثلاث حركات تحارب الحكومة في إقليم دارفور غربي البلاد منذ العام 2003، وهي (العدل والمساواة، وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وتحرير السودان بقيادة أركو مناوي الذي انشق عن نور في العام 2006)

ويأتي عفو البشير بعد أيام من تسلم حكومته 125 من أسراها لدى “الحركة الشعبية قطاع الشمال” التي تحارب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان.