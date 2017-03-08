السلطة الفلسطينية تندد بقانون إسرائيلي لحظر رفع الأذان في ساعات الليل

رام الله- د ب أ- ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف ادعيس بمصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون لحظر رفع الأذان طوال ساعات الليل، بما في ذلك وقت صلاة الفجر.

واعتبر ادعيس- في بيان صحفي له- أن القانون المذكور “يعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية، لتصل إلى أبعاد دينية، تنذر المنطقة كلها بحرب دينية من خلال المساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية”.

وطالب ادعيس بتدخل دولي لدفع الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن القانون الذي “ينضح تطرفاً وعنصرية تجاه أبناء الديانة الإسلامية” وكف يدها عن المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية خصوصا في مدينة القدس.

وصادق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء بالقراءة التمهيدية على القانون المعروف باسم قانون المؤذن، والذي يحظر بموجبه استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في ساعات الصباح الباكر.

وينص مشروع القانون على حظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المناطق المأهولة، بين الساعات الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا.