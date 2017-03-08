إليسا تعيد نشر اعتذار شيرين عبدالوهاب بعد الفيديو المسرب

بيروت ـ أعادت الفنانة اللبنانية إليسا، نشر اعتذار الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لها عن تصريحاتها ضدها مؤخرًا عبر صفحتها على موقع “تويتر”.

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد اعتذرت لإليسا على هامش مشاركتها في مهرجان “هلا فبراير”، وفي تصريحاتها لموقع “أغاني”، قائلة: “إليسا لي بتعنيلي أكثر ومش عايزاها تزعل منّي”.

وأضافت: “إنها تحترم إليسا وتحبها جدا، واعتذرت لها وتمنت ألا يتم فهمها بشكل خاطئ، مشيرة إلى أنها كانت تمزح وغضبت لأن ما قالته كان خلال جلسة خاصة مع أصدقائها ولم تقل ذلك في لقاء تليفزيوني”.

إليسا، اكتفت بنشر الأخبار فقط ولكنها لم تعلق عليها بأي كلمه الأمر الذي اعتبره الجمهور قبولًا لاعتذارها.

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد ظهرت في فيديو مسرّب من حفل زفاف النجمين كندة علوش وعمرو يوسف، وهي تشنّ هجوماً على الفنانين عمرو دياب وإليسا.