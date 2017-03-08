الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر تثير الجدل بتصريحاتها حول العلاقة الحميمة على الهواء

بيروت ـ أثارت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، حالة جدل كبيرة بعد تصريحاته الجريئة حول العلاقة الحميمة بينها وبين زوجها السعودي يعقوب الفرحان على الهواء.

ليلى إسكندر، قالت خلال استضافتها مع زوجها برفقة في برنامج “كلام نواعم”: “إنها تتحدث مع زوجها باستمرار عن العلاقة الحميمة، وأنه إذ مر 3 ايام من دون علاقة حميمة مع زوجها حلالها فذلك يعني أن هناك مشكلة في العلاقة الزوجية”.

وعن رد فعل زوجها يعقوب الفرحان، من تصريحاتها فقد ظهر عليه الارتباك إلا أنه أكد بهزّ رأسه على كلام زوجته.

وقد أثارت تصريحات ليلى إسكندر العديد من الانتقادات لجرأتها الزائدة وطالبوها بالحياء وبعضهم علق بطريقة ساخرة مؤكدًا أن ليلى إسكندر ستجلس الدكتورة هبة قطب مستشارة العلاقات الزوجية في منزلها.