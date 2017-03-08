شبّان برازيليون يقتلون متحولة جنسيا ضربا

لندن ـ أظهرت لقطات مروعة تعرض امرأة متحولة جنسياً للضرب بوحشية من قبل مجموعة من الشبان الذين جروها من منزلها وهاجموها بشكل وحشي، في مدينة فورتاليزا بمقاطعة سيارا البرازيلية.

وتم جرّ المرأة، واسمها دندرا دوس سانتوس (42 عاماً)، من منزلها إلى الشارع، حيث قوبلت بالركل واللكم والضرب بالأحذية، كما ضربت بلوح من الخشب أمام الناس.

وبعد أن سقطت سانتوس على الأرض مغطاة بالدماء وهي تناضل من أجل الوقوف، قام المهاجمون برفعها في عربة يدوية وجرها بعيداً إلى زقاق خلفي، حيث تعرضت لمزيد من الضرب حتى الموت وسط هتافات وضحك الفاعلين.

وقال مفتش الشرطة داماسينو الذي يحقق في حادث الوفاة: “تم التعرف على ستة أشخاص.. وقد عممت اللقطات لأول مرة بين مجموعة محددة حيث ساعد هذا في تصيد المجرمين”.

ويعتبر الهجوم الذي وقع في 15 شباط/فبراير الماضي، واحداً من أحدث الوقائع في البرازيل لاستهداف المتحولين جنسياً ومقلدي الجنس الآخر.