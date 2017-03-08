أدعت اصابتها بالسرطان لتحصل على أموال من صديقها

واشنطن ـ خدعت باميلا جاكسون ، صديقها ، عقب ادعاءها بأصابتها بسرطان بالعمود الفقري، لتحصل منه علي مبلغ مالي .

وكانت قد حكمت محكمة أمريكية بسجن سيدة لمدة 18 شهراً بعدما ادّعت إصابتها بالسرطان كي تخدع رجلاً كانت على علاقة غرامية به وتأخذ منه مبلغاً مالياً قدره أكثر من 46 ألف دولار أمريكي، وقالت السيدة باميلا جاكسون، البالغة من العمر 49 عاماً، للضحية إنها تعاني من سرطان في العمود الفقري وإنها بحاجة للمال كي تخضع للعلاج خلال فترة 4 سنوات.

وقد تبيّن أن السيدة، إضافة الى تلفيق حقيقة مرضها، قد قالت للرجل سلسلة من الأكاذيب مثل انها تعرّضت للسرقة، وأن شقيقها الذي توفي كان مديناً لها بمبلغ يفوق الـ 6 ألاف دولار أمريكي والكثير غيرها من الأكاذيب، وكُشف أمر السيدة عندما التقى خطيبها بالضحية حين كانت في نيويورك.