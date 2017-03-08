العثور على مقبرة جماعية نفذها تنظيم “الدولة” جنوبي العراق





العراق ـ الأناضول ـ أعلنت قيادة عمليات بابل التابعة للجيش العراقي، العثور على مقبرة جماعية “تعود لزوار شيعية” في شمالي محافظة بابل (وسط).

وقالت القيادة في بيان اليوم الأربعاء، إن “قائد العمليات اللواء رياض عبد الأمير، أشرف اليوم على عملية كشف الأدلة الميدانية لاعترافات عدد من الإرهابيين بوجود مقبرة جماعية تعود لعشرات الزوار الشيعة شمالي محافظة بابل”.

وأضاف البيان أن “الزوار الشيعة قتلوا أثناء توجههم لمحافظة كربلاء (جنوب) ودفنوا بمقابر جماعية في منطقة الفاضلية بناحية جرف الصخر”.

وتابع البيان “الجثث تعود إلى نساء وأطفال ورجال”، فيما لم يذكر موعداً محدداً لمقتلهم.

وقال فلاح راضي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل للأناضول، “المقبرة تم اكتشافها ظهر اليوم في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، وتجري الفرق الخاصة حاليًا عمليات انتشال للجثث وإرسالها إلى دائرة الطب العدلي لمعرفة هوياتها”.

وأضاف الراضي أن “تنظيم داعش اختطف المدنيين عندما كان يسيطر بشكل كامل على محافظة بابل خلال عام 2014 وتم إعدامهم أو دفنهم أحياء في المقبرة الجماعية، وحتى الآن لم تحدد أعداد الجثث”.

واستعادت القوات العراقية مدعومة بفصائل من الحشد الشعبي مناطق شمالي بابل تشرين ثانٍ/أكتوبر 2014 بعد معارك متواصلة لأسابيع ضد مسلحي تنظيم “داعش”، وشهدت المنطقة نزوحًا جماعيًا إلى محافظات كربلاء والنجف والديوانية جنوبي البلاد.