المجلس الرئاسي الليبي يكلف قوات تابعة له بحماية المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي

بنغازي ـ القاهرة ـ د ب أ ـ كثفت القوات الليبية المرتبطة بالبرلمان المنتخب محاولاتها اليوم الأربعاء لاستعادة السيطرة على منشآت نفط كبرى بعدما سيطرت عليها قوات منافسه، وسط مخاوف من تفاقم الاضطرابات في البلاد.

وقال مسؤول عسكري إنه تم ارسال تعزيزات الى منطقة الهلال النفطي في شرق ليبيا لانتزاع المنشآت من “سرايا الدفاع عن بنغازي”.

وتمكن مقاتلو ما يعرف باسم “سرايا الدفاع عن بنغازي” من السيطرة على مناطق في الهلال النفطي بعد هجوم شنوه الجمعة الماضية في المنطقة التي كانت تسيطر عليها قوات القائد العسكري خليفة خفتر قائد ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي” التابع للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب .

وقال المنذر الخرطوش المتحدث باسم الجيش الليبي لقناة ليبيا إن أربع كتائب أخرى ستتحرك خلال الـ24 ساعة القادمة للهلال النفطي، مضيفا أن سلاح الجو دمر العديد من المعدات العسكرية الخاصة بـ” الجماعات الإرهابية” دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقد أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف به دوليا، في وقت سابق إصدار تعليمات لجهاز حرس المنشآت النفطية التابع له بممارسة مهامه واستلام المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي.

وأكد المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء “أن مهمة حرس المنشآت النفطية تقتصر على حراسة تلك المنشآت وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير دون عوائق ودون أي انقطاع، وسيكون عمله وفقا للقانون وحسب تعليمات وإدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.

ودعا المجلس “جميع القوات المتواجدة في المنطقة النفطية إلى وقف إطلاق النار والمغادرة فورا والتوقف عن تهديد مصدر رزق الليبيين الوحيد”.

وأكد مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد الصف.

وأعلن آمر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا إدريس أبو خمادة تسلم وتأمين موانئ الهلال النفطي.