الأمن اللبناني يداهم مكاتب صرافة في بيروت للاشتباه في نقلها اموالاً لصالح “الدولة”

بيروت - (د ب أ) : أوقفت القوى الأمنية اللبنانية، اليوم الأربعاء، في اطار عملية امنية عددا من الأشخاص من التابعية السورية، خلال مداهمات شنتها على مكاتب وشركات مالية تتعامل بتحويل الأموال، قامت بنقل مبالغ مالية طائلة للخارج عبر جرود عرسال، ومنها إلى القلمون بهدف تمويل المنظمات الارهابية.

وقال بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الأربعاء، إنه “بنتيجة التحريات والمتابعة الأمنية للشبكات الإرهابية، قامت الأجهزة المعنية … بمداهمة مكاتب وشركات مالية تتعامل بتحويل الاموال في عملية نوعية على كامل الاراضي اللبنانية”.

وأضاف البيان أن العملية اسفرت عن “توقيف أشخاص من التابعية السورية، واعترف الموقوفون بانتمائهم إلى شبكات إرهابية، قامت بنقل مبالغ مالية طائلة بهدف تمويل المنظمات الارهابية عبر جرود عرسال، ومنها الى القلمون”.

وأكّدت المديرية العامة للأمن العام في البيان “أنها لن تتوانى عن ملاحقة المجموعات الإرهابية والعصابات التخريبية والشبكات التي تتعاطى تمويل الإرهاب، بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية”.

وتابع البيان “تهيب المديرية العامة للأمن العام بالمكاتب والمؤسسات المالية إخطار القضاء المختص والأجهزة المعنية، بأي مشتبه بهم في هذا الإطار، لمتابعة نشاطهم والعمل على توقيفهم، ضمانا لسلامة المواطنين وحفاظاً على الأمن والاستقرار في البلاد”.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن قوة من الأمن العام أوقفت شخصين خلال عملية الدهم التي نفذتها اليوم الاربعاء على أحد مكاتب الصرافة في محلة السارولا في شارع الحمرا في بيروت.

يذكر أن الأمن العام نفذ أمس الثلاثاء مداهمات لمحال صيرفة أبرزها في الطريق الجديدة في بيروت.