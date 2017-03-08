الاتحاد الأوروبي: مؤتمر بروكسل حول سوريا سيناقش “الحل السياسي”

بروكسل – الأناضول : أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر الدولي حول سوريا والذي ستحتضنه بروكسل في 15 أبريل/نيسان المقبل، سيناقش سبل دعم الحل السياسي للأزمة، بالإضافة إلى المساعدات.

وأضاف الاتحاد في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أن المؤتمر، سيكون تحت رئاسة كل من ألمانيا والكويت والنرويج وقطر والمملكة المتحدة والأمم المتحدة.

وأوضح أن المؤتمر سيضم 70 وفدا، يمثلون الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، وسيعالج الوضع في سوريا وتأثير الأزمة في المنطقة.

ولفت البيان إلى أن المؤتمر سيتابع مدى وصول المجتمع الدولي بشكل جماعي في الوفاء بالالتزامات المعلنة في مؤتمر لندن في فبراير/شباط 2016، والاتفاق على بذل المزيد من الجهود اللازمة لتلبية احتياجات المتضررين من الأزمة.

وسيتضمن المؤتمر أيضا، إعادة تأكيد التزام المجتمع الدولي بمواصلة تقديم المساعدات إلى السوريين المحتاجين، وكذلك المجتمعات المضيفة لهم، وفق ذات المصدر.

وتعهد المشاركون في مؤتمر لندن بتقديم مساعدات مادية إلى السوريين، تقدّر بـ 10 مليارات دولار.

ووفق بيان الاتحاد الأوروبي، فإن المؤتمر المرتقب، سيتطرق أيضا إلى مناقشة “كيفية دعم المجتمع الدولي لحل سياسي دائم للصراع السوري”.

وأمس الثلاثاء، أعلن المجلس الأوروبي، في بيان عن المؤتمر المرتقب، وقال إنّ العاصمة البلجيكية ستحتضنه ويشارك فيه 70 وفداً يمثلون عدداً من المنظمات المدنية والدول المانحة الكبيرة.