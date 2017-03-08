الغاء تجمع مؤيد لاستفتاء توسيع صلاحيات أردوغان في هولندا

لاهاي – (أ ف ب) : اعلنت بلدية روتردام الهولندية الاربعاء الغاء تجمع مؤيد للاستفتاء على توسيع سلطات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، كان مقررا نهاية الاسبوع في المدينة بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو.

وقال رئيس البلدية احمد ابوطالب في رسالة وجهها الى المجلس البلدي ونشرت على الانترنت “ابلغني مدير القاعة انه لا يمكنه تخصيصها” لمنظمي التجمع.

واضاف مشيرا الى مخاطر على النظام العام او الامن انه لو لم يحدث ذلك (قرار مدير القاعة) “فان هذا التجمع بحضور عضو في الحكومة التركية في هذا المكان او اي مكان آخر في المدينة، كان سيمنع على الارجح”.

وكانت الحكومة الهولندية اعتبرت الجمعة ان مثل هذا التجمع “غير مرغوب فيه” وانها تنظر في الامكانيات القانونية للتدخل.

واوضح رئيس بلدية روتردام “ليس من شاني الحكم على مضمون مثل هذا التجمع (..) لكن انا مع القول بان قدوم وزير يشكل خطرا مباشرا على النظام العام والامن في روتردام ويمكن ان يزيد من الاستقطاب” داخل الجالية التركية في المدينة.

واكد ابوطالب انه بعد محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو 2016 ظهرت توترات بين الجالية التركية المهمة في المدينة. واضاف “انا على ثقة من ان الدبلوماسية والسياسة الدولية تقوم بعملها، وان الوزير سيلغي الزيارة”.

وكان النائب الهولندي المعادي للمسلمين غيرت فيلدرز تظاهر في وقت سابق امام السفارة التركية في لاهاي، وخاطب الحكومة التركية من خلال وسائل الاعلام قائلا “ابقوا بعيدين عنا، هذه بلادنا”.