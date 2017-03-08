دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في حي الوعر بحمص

بيروت - (د ب ا) : قال ناشط سوري محلي، اليوم الاربعاء، إنه جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة يسيطر عليها المسلحون بوسط سورية وتحاصرها القوات الحكومية منذ نحو خمسة أشهر.

وأضاف أسامة أبو زيد، رئيس مركز حمص الإعلامي، إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في حي الوعر في حمص الواقعة وسط سورية ( 1000 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أبو زيد لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .ا) عبر الواتس آب إنه جرى التوصل للاتفاق بين فريق روسي ومسلحين. وحي الوعر هو الوحيد الذي لا يزال تحت سيطرة المسلحين في حمص بعد أن استولت القوات الحكومية على المدينة في عام .2014

ويعتقد أن ما يقدر بـ 50 ألف شخص يعيشون في منطقة الوعر، مقابل 300 ألف شخص قبل بدء النزاع السوري في عام .2011

وقال الناشط إنه سيجري عقد اجتماع في وقت لاحق الأربعاء بين ممثلي المعارضة والحكومة في حضور المسؤولين الروس.

وأضاف أنهم نجحوا في الاجتماعات السابقة مع الوفد الروسي في غياب ممثلي النظام لتأمين نقطتين، الأولى وقف إطلاق النار، والثانية هي دخول المساعدات إلى الوعر. ولم يكشف عن فترة سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن القوات الحكومية تخوض معارك ضد جماعات مسلحة في العديد من المناطق في البلاد منذ ان تحولت ثورة اندلعت في عام 2011 تطالب بالديمقراطية إلى صراع مسلح.