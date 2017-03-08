﻿منظمتان إسرائيليتان تطالبان بالتحقيق في حرمان الاحتلال طفلا فلسطينيا من الإسعاف

الناصرة – «القدس العربي»: قدمت جمعية حقوق المواطن ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان شكوى للمستشار القضائي ووزارة القضاء في حكومة الاحتلال، بسبب منع سيارة إسعاف من نقل الطفل الجريح عبد الله عناتي (13 عاما) من مخيّم شعفاط في القدس المحتلة، الذي أصيب برصاصة اسفنجية مطاطية سوداء عندما كان في طريق عودته لبيته برفقة والده وأخوته الأربعة.

وكان الطفل عناتي قد أصيب برئته اليسرى إصابة بالغة تسببت بنزيف داخلي وكسور، تم نقله مباشرة الى عيادة طبية قريبة. وبعد ان تبيّن ان حالته تقتضي نقله الفوري الى المستشفى تم الاتصال بمنظمة الهلال الأحمر لنقله الى المستشفى. وحضرت الى العيادة سيارة إسعاف تحمل لوحة إسرائيلية صفراء لنقل الطفل المصاب، وكان يرافقه والده في السيارة. وعندما وصلت الى حاجز المخيم بعد حوالى عشر دقائق، فتح أفراد الشرطة العسكرية الإسرائيلية باب السيارة، وقاموا بتصوير الطفل، بعدها أخبروا والده بأن الطفل مطلوب أمنيًا ولا يمكن نقله الى مستشفى المقاصد الخيرية، وأنه يجب نقله الى مستشفى هداسا في جبل المشارف. وتم تأخير سيارة الإسعاف مدة 27 دقيقة ومرافقة سيارة جيب عسكرية لسيارة الإسعاف ونقل الطفل المصاب للمستشفى الإسرائيلي. وأكدت جمعية حقوق المواطن ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان أن تأخير سيارة إسعاف بنحو نصف ساعة هو أمر في غاية الخطورة، قد تكون له انعكاسات خطيرة على صحة المصاب خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأخير سيارات إسعاف تنقل جرحى ومصابين عند حاجز شعفاط.

ويستدل من الشهادات التي تجمعها جمعية حقوق المواطن وأطباء لحقوق الإنسان أن هناك حالات عديدة مشابهة، وفي بعضها كانت حالة المصابين خطيرة.

يشار الى أن حاجز شعفاط هو المدخل والمخرج الوحيد لنحو 80 ألف إنسان، تم عزلهم بواسطة جدار الفصل العنصري. وتؤكد المنظمتان الإسرائيليتان أن هذا الانتهاك الخطير يمس جدًا بعمل الطواقم الطبية الفلسطينية، وبصلاحياتهم وحمايتهم وفق القانون الإنساني الدولي، الذي يمنع أي مس بعمل الطواقم الطبية في أي حال من الأحوال. كما أن تأخير سيارة الإسعاف لنحو نصف ساعة هو مس خطير بحقوق الطفل المصاب، وهذه الحالة هي واحدة من سلسلة إصابات خطيرة جراء استخدام الرصاص الإسفنجي المطاطي الأسود، الذي ما زالت الشرطة الإسرائيلية تصر على استخدامه، وتدعي بأنه يتسبب بإصابات عرضية لحظيّة فقط.

لكن إرشادات استخدامه الرسمية تمنع إطلاقه باتجاه الأطفال.

وسبق أن استشهد الطفل محمد سنقرط قبل عام ونيف جراء هذا النوع من السلاح. وطالبت جمعية حقوق المواطن ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بفتح تحقيق فوري في حادثة إصابة الطفل عبدالله عناتي ومنع سيارة الإسعاف من نقله الى المستشفى وتأخير سيارة الإسعاف بنحو نصف ساعة، ومقاضاة المسؤولين عن هذا الأمر، ووضع تعليمات واضحة للجنود وأفراد الشرطة لمنع تكرار هذه الانتهاكات الصارخة.