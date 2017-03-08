﻿الجنائية الدولية تسائل جنوب أفريقيا لعدم اعتقالها البشير

الخرطوم ـ «القدس العربي» ووكالات: قالت مسؤولة كبيرة في جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، إن المحكمة الجنائية الدولية طلبت من بلادها المثول أمامها في السابع من إبريل/ نيسان، بسبب التقاعس عن اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، خلال زيارة قام بها لجنوب أفريقيا منذ عامين.

وأوضحت إيشا جوهار، القائمة بأعمال المستشار القانوني لحكومة جنوب أفريقيا أن «بريتوريا طلبت منها المثول أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها بسبب عدم التزامها بشأن طلب تعاون من المحكمة، وهو ما يناقض أحكام معاهدة تأسيس المحكمة الدولية السارية منذ عام 2002».

وأضافت: «يتعلق (طلب المثول) بأمر عدم التزام من جانب جنوب أفريقيا كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وبالرئيس السوداني».

وأعلنت بريتوريا نيتها الانسحاب من عضوية المحكمة في 2015 بعد أن انتقدتها لتجاهلها أمر اعتقال البشير المتهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. وينفي البشير الاتهامات.

ومنعت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا الشهر الماضي محاولة الحكومة للانسحاب من المحكمة.

لكن وزير العدل مايكل ماسوثا، قال إن الحكومة ستواصل سعيها للخروج من المحكمة، مشيراً إلى أن حكم المحكمة العليا اعتمد بدرجة كبيرة على أن قرار الانسحاب لم يقره البرلمان أولا. والتزاما بجزء من أمر المحكمة العليا سحبت بريتوريا رسميا طلب انسحابها من الجنائية الدولية.

في سياق منفصل، أسقط البشير أمس أحكاما بالإعدام عن 259 من أسرى حركات دارفور المسلحة التي تقاتل الحكومة في عدة جبهات.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن القرار جاء «لتعزيز روح الوفاق الوطني وتهيئة المناخ لتحقيق السلام المستدام في البلاد وذلك في ظل المرحلة التي تبلورت فيها إرادة أهل السودان متمثلة في توصيات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية».

وأطلقت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، في الرابع من هذا الشهر، جميع الأسرى الموجودين لديها والبالغ عددهم 130 أسيراً، وذلك بإشراف الصليب الأحمر الدولي وعن طريق دولة أوغندا. وأشارت إلى أن هذه الخطوة أكدت من جديد احترامها للقانون الإنساني الدولي ومعاهدات أسرى الحرب.