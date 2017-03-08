﻿زار كردستان لبحث المشاكل بين الطرفين ومستقبل العراق العبادي: لن نتردد في ضرب مواقع «الدولة» في سوريا

السليمانية ـ «القدس العربي»: قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الأربعاء، أن بلاده لن تتردد في ضرب مواقع لتنظيم «الدولة الإسلامية» في دول مجاورة إذا كانت تهدد أمن العراق.

وأوضح، في كلمة القاها في ملتقى السليمانية في الجامعة الأمريكية شمال البلاد: «اقول مع احترامي لسيادة الدول الاخرى، سوف لن اتردد في ضرب مواقع الإرهاب في دول مجاورة إذا كانت تهدد الامن في العراق».

وأضاف: «حصلت على موافقة الحكومة السورية في ضرب مواقع الإرهاب في البوكمال السورية لأن هذه المواقع الإرهابية هي التي تمكن السيارات المفخخة التي ترسلها إلى بغداد، وباقي المدن العراقية».

ونفذت القوات الجوية العراقية في 24 شباط/فبراير ضربات جوية ضد مواقع تنظيم «الدولة» في سوريا.

وتابع العبادي: «سنستمر في محاربة الإرهاب في هذا الإطار، لكن أقول نريد أن ندافع عن العراق، عن المواطنين ونحميهم ونريد تعاونا مع كل دول المنطقة».

ودعا رئيس الوزراء، «القوى السياسية إلى المزيد من الوحدة، فالمواطن يراقب وإذا رأى بأن مساعي القوى السياسية هي لمصالحها ومكاسبها فقط فسيذهب لخيارات أخرى غير الديمقراطية ونحن لا نريد العودة إلى الدكتاتورية»، مخاطبا السياسيين قائلاً: «اتمنى أن لا نتصارع بيننا سواء في بغداد أو الاقليم».

وحدد العبادي «أسباب الأزمة المالية في العراق»، موضحاً أنها «انخفاض اسعار النفط، إضافة إلى الفساد والترهل في دوائر الدولة».

ونوه إلى أن «الفساد لا يقل ضررا عن الإرهاب بل يؤدي اليه».

وأضاف، أن «الخلافات السياسية والمذهبية والاثنية تحولت إلى إعاقة، وأن انتصارنا في الحرب لن تتحقق إلا بوحدتنا، واليوم لأول مرة القوات العراقية تقاتل جنباً إلى جنب البيشمركه، ولا يجوز أن تكون لنا قوة أمنية تابعة لهذا الحزب او لمذهب او قومية، وأدعو إلى توحيد القوات العراقية».

وحول «المناطق المتنازع عليها» مع الإقليم، قال العبادي: «نحاول تحويل المناطق المتنازع عليها إلى متفق عليها بالأعمار، ويحكمها أهلها ومنها الموصل»، مشددا على «وحدة العراق».

وجدد رئيس الوزراء «دعوته إلى المصالحة المجتمعية بين أفراد المجتمع ويجب أن تعود كل الاقليات في الموصل إلى مناطق سكناهم»، مؤكدا أنه «لا معنى لكسب الحرب دون كسب السلام».

وتابع: «لا نريد ان تكون هنالك أجهزة قمعية في الدولة ودكتاتورية في الحكم»، مبيناً: «أننا فخورون بتنوعنا واختلافنا لكن لا ينبغي ان يتحول الاختلاف السياسي إلى عنصر عرقلة لتقدم المجتمع».

وأوضح «نتعامل مع دول الجوار والمنطقة على أساس المصالح المشتركة»، مشيرا إلى ان «العالم وقف مع العراق في حربه ضد الإرهاب وجميع الدول وجدت مصلحتها في دعمنا».

وعقد العبادي مباحثات مع القادة الكرد في أربيل والسليمانية، لتقريب وجهات النظر تجاه مختلف القضايا المشتركة، كما دعا خلال منتدى سياسي في السليمانية، إلى تجاوز صراعات القوى السياسية ورفض العودة إلى الدكتاتورية.

وضمن جولة سريعة لرئيس الوزراء إلى الاقليم عقب زيارته لمناطق محررة في الموصل، وصل الأخير إلى السليمانية قادما من اربيل والتقى الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني، وقيادات الاتحاد في محافظة السليمانية.

وقال مكتب العبادي في بيان، إن «رئيس الحكومة التقى الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني»، حيث اتفق الطرفان على التعاون بين الكتل، فيما حذرا من «العودة للصراعات الداخلية».

كما عقد رئيس الحكومة، في السليمانية، اجتماعا مع قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني»، حضره قادة الاتحاد، حيث اتفق الجانبان على «أهمية التعاون بين الكتل السياسية لعدم العودة إلى ما كنا عليه سابقا من صراعات وخلافات والتأكيد على أن وضع كردستان لا ينفصل عن وضع العراق إضافة إلى إيجاد الحلول لبعض القضايا العالقة»، حسب البيان.

وكان العبادي، التقى، يوم الثلاثاء، برئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في أربيل، وجرى خلال اللقاء «استعراض الانتصارات المتحققة في معركة تحرير الموصل والتشديد على ضرورة إدامة زخم الحرب والتأكيد على تعزيز العمل بين المركز والإقليم».

وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء إلى أن «المجتمعين شددوا على ضرورة توحيد الخطاب السياسي لما يمر به البلد من تحديات تتوجب العمل المشترك من اجل تجاوزها، فضلاً عن مناقشة أزمة النازحين وبذل المزيد من الجهود بشأنها، إضافة للتنسيق والتفاهم المشترك بين مختلف صنوف القطعات العسكرية من بينها البيشمركه في محاربة العصابات الإجرامية».

واثناء زيارة العبادي، شارك في منتدى السليمانية حول مرحلة ما بعد «الدولة» والقى كلمته حول أوضاع العراق الحالية والمستقبلية وخاصة معركة طرد التنظيم من العراق والأزمات بين الاقليم وبغداد.

وقام قبل زيارة الإقليم، بجولة في المناطق المحررة من الموصل وأجرى لقاءات مع القادة العسكريين للاطلاع على تطورات معركة تحرير الجانب الايمن من الموصل والتقدم الذي تحرزه القوات العراقية في تحرير المزيد من أحياء المدينة.

ومن هناك، وجه العبادي رسالة إلى عناصر تنظيم «الدولة» بأن «المعركة التحرير قاربت على النهاية. ليس امامهم (عناصر الدولة) سوى سبيلين أما القتل على يد القوات العراقية او الاستسلام مع التعهد بمحاكمة عادلة لهم» مؤكدا أن «لا طريق لفرار عناصر داعش بعد السيطرة على معظم الطرق».

ويعتقد مراقبون أن جولة العبادي إلى الاقليم تأتي ضمن محاولات تقليص فجوة الخلافات بين بغداد والاقليم، وخاصة بعد المشاكل التي وقعت في محافظة كركوك عقب سيطرة البيشمركه الاتحاد الوطني على شركة نفط الشمال، إضافة إلى تأزم الوضع في سنجار بين البيشمركه وحزب العمال الكردي التركي، والبحث في التعاون لحل أزمة النازحين، والمشاكل المالية بين الطرفين.