﻿فرنسا تلغي التصويت الإلكتروني خوفا من الهجمات والمعارضة ترفض

باريس ـ «القدس العربي»: قررت الحكومة الفرنسية إلغاء العمل بنظام التصويت الالكتروني للفرنسيين المقيمين في الخارج في الانتخابات التشريعية المرتقبة في تموز/ يونيو المقبل، وذلك لوجود» تهديدات أمنية حقيقية» حسب بيان لوزراة الخارجية صدر يوم أول أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة جان مارك أيرولت، أن القرار جاء بناء على «توصيات» من خبراء الوكالة الوطنية للأمن ونظم المعلومات وفي ظل «مستوى التهديد المرتفع بحدوث هجمات الكترونية قد تؤثر على التصويت». وأضافت أنه على غرار الانتخابات الرئاسية، سيتم السماح للفرنسيين المسجلين على القوائم الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، فضلا عن تشجيع وتقديم تسهيلات للتصويت بالمراسلة وبالوكالة.

وحسب بيانات مؤقتة للمعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، يوجد نحو مليون ونصف المليون فرنسي في الخارج، مدرجين على القوائم القنصلية، من بين ثلاثة ملايين فرنسي يمكنهم التصويت ويعيشون في الخارج. كما أن القانون يعطيهم الحق لتمثيلهم من طرف 11 نائبا في البرلمان ومجلس الشيوخ.

وسارعت المعارضة اليمينية إلى رفض القرار الحكومي، وقال فريديريك لوفابر، النائب عن حزب «الجمهوريين»، الذي يمثل الفرنسييين المقيمين في كندا والولايات المتحدة، أنه يستنكر الإجراء وراسل رئيس الجمهورية فرانسوا أولاند ورئيس الحكومة برنار كازنوف «من أجل التراجع فورا عن هذا القرار»، كما أطلق عريضة إلكترونية رافضة إلغاء التصويت الالكتروني. واستهجن النائب لوفابر «اللجوء إلى شركة كانت معروفة بارتكابها أخطاء في السابق وهو ما يفسر إقدام الحكومة على إلغائه».

كما شكك في النوايا الحقيقية لهذه الخطوة قائلا «لا أعتقد أن الخطوة توحي بعدم مهنية وحرفية أجهزتنا وعدم جاهزيتها للتصدي لهذا النوع من التهديدات ولكن أعتقد أن وراء هذه الخطوة أهداف سياسية». الشكوك نفسها تراود النائب اليميني مارياني، الذي يمثل الفرنسيين المقيين في أروروبا الشرقية وآسيا.

واتهم مارياني الحكومة الاشتراكية بإلغاء التصويت الالكترونين لأنه لا يصب في مصلحتها: «أشتم رائحة مناورة سياسية، من خلال هذه الخطوة، لأن الحكومة اليسارية تعرف أن أغلب الفرنسيين المقيمين في الخارج من الطبقة المتوسطة ورجال الأعمال، الذين يصوتون لليمين عادة وليس لصالح ليسار». واستهجن مارياني الخطوة قائلا: «إلغاء التصويت انتهاك فاضح للنظام الديمقراطي لأن نصف الناخبين لن يتمكنوا من التصويت» على اعتبار أن كل الفرنسيين المقيمين في الخارج «لا يقطنون في لندن أو بروكسيل أو زيوريخ.

وأضاف «يوجد فرنسيون يقيمون في الصين روسيا وأستراليا ويحتاجون إلى السفر عبر الطائرة ثلاث حتى ست ساعات من أجل التنقل إلى مدينة توجد بها قنصلية فيها مكاتب اقتراع للتصويت».

واستنكرت الخطوة، أكسيل لومير كاتبة الدولة السابقة، التي قدمت استقالتها الشهر الماضي من أجل التحضير للانتخابات التشريعية بالنسبة للدائرة الثالثة للفرنسيين المقيمين بالخارج. وقالت لومير « كان على الحكومة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية الاقتراع من التهديدات الالكترونية منذ مدة وليس قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية» وأضافت لومير «إنه قرار يشبه قرارات الأنظمة الديكتاتورية».

فرنسا تجدد تحذيرها لروسيا

وكان مدير الوكالة الوطنية لأمن المعلومات دوني بوبار قد عبر عن تحفظه حول التصويت الالكتورني في شباط / فبراير الماضي أمام لجنة في مجلس الشيوخ : « في عام 2012 مر التصويت في ظروف جيدة، لكن ذلك اليوم كان صعبا جدا بالنسبة لإدارة أمن المعلومات، ولا يمكننا ضمان نفس النجاح هذه المرة».

وأضاف « يبقى التصويت في مكاتب الاقتراع أفضل طريقة وأفضل ضمانة لحماية أصوات الناخبين في الخارج من القرصنة ومن الهجمات الالكترونية».

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد دعا، خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الأسبوع الماضي، إلى «التعبئة وحشد كافة الإمكانات لمنع وقوع هجمات الكترونية» محتملة خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

كما جدد اتهامه لروسيا يوم الإثنين بالسعي إلى «التأثير على الانتخابات الفرنسية بكل الطرق والامكانيات التكنولوجية المتوفرة لديها».

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، قد اتهم بدوره روسيا صراحة في شباط/فبراير الماضي بالوقوف وراء الهجمات الالكترونية التي استهدفت حملات الانتخابات الرئاسية الفرنسية، خصوصا حملة المرشح إمانويل ماكرون التي تعرضت لهجمات إلكترونية «عنيفة» من داخل الأراضي الأوكرانية ودول شرق أوروبا.

وكان أيرولت حذر روسيا بلهجة قاسية ضد ما أسماه «مسعى موسكو في تثبيت قوة مرشحيها مارين لوبان وفرانسوا فيون في السباق نحو الإليزيه». وأضاف وزير الخارجية الفرنسي «يكفي أن نرى من مِن المرشحين تفضل موسكو: لوبان وفيون، بالمقابل يتعرض إيمانويل ماكرون لهجمات إلكترونية مستمرة منذ عدة أسابيع. هذا التدخل في الحياة الديمقراطية الفرنسية لم يعد مقبولا».

غير أن موسكو نفت كل التهم الفرنسية على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف، الذي قال يوم الجمعة الماضي إن بلاده «ليس لديها أية نية للتدخل في الشؤون الداخلية لفرنسا وفي الحملة الانتخابية التي تجرى هناك حاليا».

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تطبق التصويت الالكتروني منذ عام 2012 لتمكين الفرنسيين في الخارج من التصويت في الانتخابات التشريعية فقط، بينما يتم التصويت في الانتخابات الرئاسية في مقار القنصليات في الخارج أو بالمراسلة لأسباب أمنية.

كما أن هولندا تلجأ عادة إلى التصويت الالكتروني منذ عشر سنوات، لكنها أعلنت الشهر الماضي، أنها ألغت هذا الإجراء خلال الانتخابات التشريعية المقررة في 15 مارس/آذار الجاري خوفا من «هجمات إلكترونية تنفذها دول مثل روسيا والصين وإيران».