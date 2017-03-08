﻿عباس لدى استقباله جونسون يدعو إسرائيل لوقف الاستيطان والاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات

رام الله – «القدس العربي»: طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون في مقر الرئاسة في رام الله، إسرائيل بوقف الاستيطان لإحياء عملية السلام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عنه عقب اجتماعه مع جونسون في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، تأكيده على «عدم شرعية» الاستيطان. وقال إن على إسرائيل وقف سياسة الاستيطان والاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات بحق الشعب الفلسطيني، اذا ما أرادت إعطاء فرصة للعملية السياسية.

وأكد عباس «التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد جونسون دعم بلاده الكامل لمبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وعدم شرعية الاستيطان الذي تقوم به إسرائيل.

وكان قد عبَّر في مؤتمر صحافي م نظيره الفلسطيني رياض المالكي،عن امتعاضه وشجبه للإجراءات الإسرائيلية على الأرض، مبيِّناً أن هذا هو موقف الحكومة البريطانية الثابت، وأن إمكانية إحلال السلام وتحقيق رؤية الدولتين على الأرض ما زال قائماً وقابلاً للتحقق. وقال إن بريطانيا تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وإن عمليات الهدم الواسعة والتدمير للمنازل وللمنشآت الفلسطينية في كل مكان خاصة القدس أعمال تخالف القانون الدولي، مؤكداً أن الإجراءات الإسرائيلية لا بُدّ وأن تكون ورقة صالحة تدفع نحو فتح باب النقاش ما بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية.

واعتبر أن «من الخطأ أن نفرض الحل على الطرفين، فلا بُد من أن يأتي الحل بقبول قيادتي الطرفين الفلسطيني والاسرئيلي للحل الذي يؤدي إلى إنهاء الصراع القائم على حل الدولتين». كما أكد على ضرورة النهوض والتطور الإقتصادي للفلسطينيين، في دولة ديناميكية، وضرورة تفعيل مجلس الأعمال البريطاني الفلسطيني.

ويعتقد جونسون أن التركيز في المرحلة القادمة لا بُدَّ وأن ينصبّ على التعاون المشترك بين الجانبين البريطاني والفلسطيني في المضامير كافة.

وأوضح أن الموقف الأمريكي وإن اعتراه بعض الغموض بالنسبة له ما زال يدلِّل على انغماس الإدارة الأمريكية في العملية السلمية، وأنها ما زالت تؤمن بحل الدولتين.

وشدد على أن هذا هو ما لمسه من التصريحات والإيماءات الأمريكية على الرغم مما ذكره الرئيس دونالد ترامب حول حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، ولكن هدفها في المجمل يدلّل على أن الهدف الأكبر لهذه الإدارة هو تحقيق السلام بين الفلسطينين والإسرائيليين مع إشراك فرقاء من المنطقة مثل الأردن ومصر السعودية والإمارات العربية، مشيراً الى أن هذا سيكون إشاراة إيجابية للاسرائيليين للتحرك نحو الحل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.

وقال المالكي، إنهما تباحثا في آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والسبل الكفيلة بإخراج العملية السياسية المتوقفة منذ سنوات من عنق الزجاجة التي هي فيها. وناقشا أفضل السبل التي تمكن جميع الأطراف من التعاطى معها بغية الوصول إلى قواسم مشتركة يرضى بها الطرفان ويضعان عجلاتهما على سكتها التي لا بدّ وأن تقود إلى محطة إنهاء الاحتلال ووضع لبنات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبر أن زيارة جونسون لفلسطين تأتي في وقت مهم وحساس. وأبدى تفاؤلاً بالإشارات التي بدأت تلوح في الأفق من المحيط الأطلسي وبدء الاهتمام بشؤون المنطقة.

وذكر ضيفه بزيارة رئيسة الوزراء البريطانية لواشنطن وتأكيدها من هناك على رؤية حل الدولتين، وضرورة عقد لقاء مشترك بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن المالكي رفض القيادة الفلسطينية للشروط المسبَّقة التي يضعها نيتنياهو للبدء في أي عملية تفاوضية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، خاصة ما عبَّر عنه في كل من الولايات المتحدة وأستراليا، كاعتراف الفلسطينيين بالدولة اليهودية والسيطرة الأمنية الاسرائيلية على الدولة الفلسطينية ومنطقة سيادتها ونفوذها.

وتطرق إلى الممارسات الاسرائيلية المعطلة لعملية السلام والتقدم بها، وعلى رأسها الاستمرار بالاستيطان وممارساتها الوحشية في الأرض الفلسطينية كافة خاصة تلك الإجراءات التي تقوم بها في القدس، وعمليات تخريب الأراضي وتجريفها، وهدم البيوت والاعتقالات وعمليات الإذلال الممنهجة، وكذلك عمليات الإعدامات الميدانية التي تقترفها إسرائيل. وأشار إلى أن الفلسطينيين ليسوا ضد إسرائيل وإنما ضد احتلالها. وأضاف «يبدو أن الإسرائيليين تلقوا بيان نتنياهو- ترامب على أنه إشارة ضوء خضراء لتكثيف استيطانهم في القدس والضفة الغربية». وطالب المالكي بريطانيا بالاعتذارعن وعد بلفور المشؤوم وليس الدعوة إلى إحيائه كما تخطط، لأنه يمثل صك كارثة الكوارث التي حلت بالشعب الفلسطيني وحلمه بالاستمرار على تراب وطنه كبقية شعوب الأرض. وأضاف «كان الأحرى ببريطانيا أن تصحح هذا الخطأ التاريخي الذي ألحق أكبر الضرر بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، حيث حول ثلي الشعب الفلسطيني إلى لاجئين ومشردين في المنطقة وأصقاع المعمورة».