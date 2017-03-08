﻿المغرب: ترجيح التوصل إلى اتفاق بين بن كيران والمؤسسة الملكية للخروج من أزمة مشاورات تشكيل الحكومة

الرباط ـ «القدس العربي» : يرتقب الرأي العام عودة العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال الأيام القليلة المقبلة من جولته الإفريقية للحسم في تشكيل الحكومة والخروج من حالة الانسداد التي باتت تعرف في الأوساط السياسية المغربية بـ»البولكاج» (العرقلة).

وبعد وصول أزمة تشكيل الحكومة إلى مستويات غير مسبوقة من التصعيد، وذلك بتمسك الأطراف المعنية بها بمواقفها، الرافضة لوجود حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة المكلف ومعه حزبه «العدالة والتنمية»، أو من خلال تمسك رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» بضرورة وجود ضمانات لأغلبية مريحة، يبقى احتمال التحكيم الملكي الحل الأمثل للخروج من أزمة سياسية دامت أكثر من خمسة أشهر، حسب العديد من المراقبين.

وجاء في تقرير صادر عن «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الذي يوجد مقره في قطر، أن السيناريوهات المحتملة لحل أزمة تشكيل الحكومة بالمغرب، هما سيناريوهان اثنان، يتمثل السيناريو الأول في ما سماها «صفقة جديدة» تشبه تلك التي «جاءت بحكومة بن كيران الأولى بعد اندلاع احتجاجات عام 2011، وإقرار التعديلات الدستورية. يمكن من خلالها إجراء إصلاحات سياسية ودستورية في النظام المغربي لضمان انتقال ديمقراطي سلمي، لا يعرض البلد لأزمة سياسية وأمنية واقتصادية خطيرة، في بلد يعرف تعددية لغوية وثقافية وأيديولوجية كبيرة». ويتجلى السيناريو الثاني، حسب التقرير، في اختيارين: إما العودة إلى صناديق الاقتراع وتنظيم انتخابات جديدة، وهنا ستكون حظوظ حزب «العدالة والتنمية» كبيرة للفوز بها، وربما بعدد أكبر من المقاعد، وذلك لقدراته التنظيمية وخبرته الانتخابية الطويلة، أو التوصل إلى اتفاق بين بن كيران والمؤسسة الملكية، ويبقى هذا الاحتمال هو المرجح، وذلك «لحاجة الطرفين أحدهما إلى الآخر في هذه المرحلة على الأقل؛ إذ دشن المغرب مؤخراً مرحلة جديدة من الانفتاح على أفريقيا، والسعي لحل قضية الصحراء من خلال دبلوماسية إقليمية وقارية فاعلة.

وفي هذا الصدد، يرى أشرف مشاط، الباحث المتخصص في العلوم السياسية في تصريح لـ»القدس العربي» أن السيناريوهات المطروحة اليوم هي إما تدخل المؤسسة الملكية عبر مستشاري الملك من أجل تقليص مدة المشاورات الحكومية وكذا تقليل الخلاف بين بن كيران وبين عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، وحصرها في الأغلبية السابقة أو إضافة الاتحاد الدستوري إليها، لكن هذا الخيار يبقى غير منسجم مع روح الدستور حتى وإن كان مرضياً لغالبية أطراف تشكيل الحكومة.

أو سيناريو آخر، يضيف مشاط، يتمثل في استقالة رئيس الحكومة المكلف وتنظيم انتخابات مبكرة، وهو أمر مستبعد جدا نظرا للتكلفة السياسية، حيث سيسيء إلى صورة المغرب الذي يسوّق لاستقراره في عمق إفريقيا إقليمياً ودولياً، وأيضاً من ناحية الكلفة المادية المرهقة على ميزانية الدولة. وأصبحت الزيارات الملكية المتتالية لمجموعة من الدول الإفريقية وتوقيع عشرات اتفاقيات في مختلف المجالات خاصة بعد قرار طلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «أكواس» الذي يأتي في سياق عودة المغرب بقوة للاتحاد الأفريقي، وعودته لمنظمة الاتحاد الإفريقي، وما سيليه من تفعيل للاتفاقيات التي وقعها المغرب مع الأفارقة وما سيحتاج ذلك من كفاءات، تتطلب إخراج حكومة إلى حيز الوجود في اقرب وقت ممكن.

وأعرب الباحث أشرف مشاط عن اعتقاده بأن «هذه المرحلة بالذات لا بد أن تكون فيها تنازلات من جميع الأطراف السياسية من أجل تشكيل حكومة منسجمة، لأن الواقع والزمن السياسي لا يحتملان هدراً جديداً للوقت بالنظر لطبيعة التحديات والرهانات التي تنتظر المغرب على الصعيد الإقليمي والدولي» على حد قوله.

وأكد المكتب السياسي لحزب «التقدم والاشتراكية» (الحليف الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية») في بيان له، أن تشكيل الحكومة «يجب أن يمتثل للمقتضيات الدستورية، ويحترم الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية للسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2016، والتكليف الملكي للأمين العام للحزب المتصدر لنتائج هذا الاقتراع، وضرورة أن يمارس رئيس الحكومة المكلف لكامل صلاحياته السياسية والمؤسساتية والدستورية».

ودعا حزب «التقدم والاشتراكية»، المعني بالمشاورات الحكومية، إلى ضرورة نهج المقاربة القائمة على المسؤولية والرصانة، في تشكيل الحكومة، والتقيد بمقومات المنهجية الديمقراطية في بلورة وتفعيل الحل القائم واستحضار المصلحة العليا للبلاد.