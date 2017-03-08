﻿بدء إجراءات الإفراج عن مبارك

القاهرة ـ « القدس العربي»: في محاولة للإفراج عن الرئيس المصري حسني مبارك، بعد صدور حكم قضائي نهائي بتبرئته من قضية قتل متظاهري ثوار 25 يناير، تقدم فريد الديب، محامي مبارك، أمس الأربعاء، بطلب إلى نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، لضم المدة التي قضاها مبارك على ذمة قضية «قتل المتظاهرين»، التي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة، إلى المدة التي قضاها في السجن، بعد الحكم بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية «القصور الرئاسية». وطالب الديب في المذكرة بالإفراج عن مبارك لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه، بالسجن 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية»، التي من المقرر انقضاؤها بالفعل في مارس/ آذار الجاري.

وقال إن مبارك غير محبوس على ذمة قضية «هدايا الأهرام»، التي قرر قاضي التحقيق حفظها، فطعنت النيابة أمام محكمة الجنايات، التي حجزت الطعن للحكم في جلسة 23 مارس الجاري.

وتدرس نيابة شرق القاهرة الطلب المقدم من محامي الرئيس الأسبق، وفقا للأوراق والمستندات، تمهيدا لإصدار قرارها في هذا الشأن.

وحال رفض النيابة العامة للطلب، يجوز للدفاع رفع دعوى قضائية أمام محكمة جنايات القاهرة، للفصل في إمكانية احتساب المدة التي قضاها مبارك في القضية التي حصل فيها على حكم نهائي بالبراءة، إلى العقوبة المقررة عليه. وقضت محكمة النقض، الخميس الماضي، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية «القرن» موضوعيا، في الشق الخاص بتهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.