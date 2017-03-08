﻿حالات الخطف المتبادل بين أهالي درعا والسويداء تدخل منعطفا كبيرا بقتل عدد من المخطوفين

درعا ـ «القدس العربي»: لطالما كانت حوادث الخطف بين محافظتي درعا والسويداء، في حالة مد وجزر دائم، حيث تنخفض أحياناً وتزاد أحياناً أخرى، إلا ان المنعطف الأخير خلال الأيام الماضية يخشى ان يثبت نظرية القتل بهدف القتل وليس بسبب الفديات المالية التي تقدر قيمتها بملايين الليرات السورية والتي كانت السائدة سابقاً، حيث أقدمت مجموعات مسلحة من السويداء على قتل الشاب موسى حسين السكري من أبناء بلدة الكرك الشرقي في الأول من اذار/مارس، وذلك بعد يومين على اختطافه وطلب فدية مالية ضخمة من ذويه بلغت 50 ألف دولار أمريكي.

أبو حمدة السكري أحد اقارب السكري قال في حديثه مع «القدس العربي» ان «هذا الأسلوب والقتل يؤكدان ان الهدف كان القتل وترويع الناس وليس فقط الابتزاز للحصول على فديات مالية كما جرت العادة مع هذه المجموعات المسلحة». واكد السكري «تعرض المخطوف لأبشع أنواع التعذيب حيث غطت جسده آثار تعذيب بالغة وعثر عليه في أحد الازقة في السويداء بعد يومين من اختطافه».

وأدان السكري «عمليات الخطف العشوائية التي تستهدف المدنيين من قبل هذه العصابات في السويداء دون أي قيد او محاسبة وعلى مسمع مرأى الجميع وعلى حواجز تعرف باسم حواجز الخطف».

وتابع السكري «فارق جوهري بمن يتابع عمليات الخطف بوضح النهار ويضع الحواجز في السويداء، وببعض اللصوص والعصابات في درعا التي تتستر ولا تستطيع القيام بأي عملية خطف على الملأ كما يجري في السويداء مما يؤكد حالة الرفض الشعبي التام لهذه الحالة من درعا وقبولها من قبل بعض تجار الحرب، بعكس ما يجري في السويداء من ضعف وعدم اتخاذ قرار جاد يحد من هكذا عمليات خطف وقتل قد تؤدي لعواقب وخيمة».

هذا وسقط أيضاً أربعة قتلى نتيجة إطلاق نار من قبل هذه المجموعات المسلحة في السويداء على سيارة أجرة تقل طبيباً وثلاثة من أبناء محافظة درعا بعد رفضهم التوقف على حاجز هذه المجموعة التي تعرف بعملياتها الإجرامية واختطفت مجموعات مسلحة أيضاً يوم السبت 4 اذار/ مارس عبد اللطيف محمد المقداد من محافظة درعا أثناء مروره على طريق «ولغا» والمقداد من مواليد بصرى الشام ويقيم في بلدة عريقة بالسويداء منذ خمس سنوات ومدرب نادي الشبيبة للكاراتيه.

في الطرف المقابل يبرر البعض في السويداء هذه العمليات بأنها تأتي رد فعل على قيام مجموعات مسلحة أيضاً من درعا بعمليات خطف وطلب فديات وتعذيب، أدت لاختطاف العديد من المدنيين ممن لاحول لهم ولا قوة وفق قولهم، معتبرين ان عمليات الخطف المضاد أحد الحلول أبناء السويداء سعياً منهم لإطلاق سراح مخطوفيهم مشيرين إلى أن المحتجزين من أبناء محافظة درعا لديهم يعاملون معاملة جيدة وهدفهم الوحيد من عمليات الخطف المضاد إطلاق سراح أبنائهم، في حين يستنكر آخرون كافة عمليات الخطف هذه جملة وتفصيلاً، وتستمر هذه الحوادث بإثارة موجات كبيرة من الانتقادات اللاذعة، لعدم قدرة كلا الطرفين في درعا والسويداء على ضبط مثل هكذا مجموعات مسلحة تعيش على عمليات الخطف المتبادل والتي يبدو انها المستفيد الأكبر من استمرار هذه الظاهرة بسبب الفديات المالية الكبيرة التي تقدم للخاطفين.