﻿ميشال عون يصوّب موقفه بعد الجدل حول سلاح حزب الله: ملتزمون بالقرار 1701

بيروت ـ «القدس العربي»: في موقف يبدو اعادة تصويب لموقفه من سلاح حزب الله الذي أثار الجدل جدّد الرئيس اللبناني ميشال عون «التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701»، داعياً إلى ان «يكون تنفيذه على الجميع بالتساوي». وشدد على ان «لبنان لم يعتد على احد بل واجبه ان يحافظ على حدوده ضد اي اعتداء وهذا حقنا في الدفاع عن انفسنا».

واطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على نتائج الزيارة التي قام بها إلى كل من مصر والأردن، مؤكداً «تعزيز التعاون بين لبنان وهاتين الدولتين»، عارضاً للمواقف التي تم البحث فيها خلال الزيارة. وأكد «الوحدة الوطنية التي تتعزز يوماً بعد يوم حتى بات الشعب اللبناني نموذجاً لكيف تكون العلاقات بين الشعوب».

وشدد على «ضرورة حماية ما يجمع بين اللبنانيين من مواقف وطنية بعيداً من الطائفية وصولاً إلى المواطنة الحقيقية والكاملة»، مذكراً بأهمية «الحوار بين اللبنانيين حول كل القضايا التي تعنيهم».

وقال إن «لبنان سيبقى يدعو إلى السلام والمحبة وهذه الرسالة كما غيرها سينقلها في زياراته إلى الخارج والزيارة المقبلة إلى الفاتيكان وبعدها إلى القمة العربية في الأردن».

واشار عون إلى انه «سيحمل القضية الفلسطينية إلى المحافل الاقليمية والدولية لأنه لا يجوز ان تغيب هذه القضية عن اهتماماتنا».

وبعد ذلك ابلغ مجلس الوزراء «نتائج اجتماعه مع نائب رئيس البنك الدولي والتي اكد في خلالها الاستعدادات لتمويل مشاريع انمائية في لبنان»، داعياً الوزراء إلى «اعداد مشاريع لهذه الغاية». كما عرض الرئيس عون لنتائج لقاءاته مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي كونكورد وقائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف فوتيل حيث اكد للمسؤولين الأمريكيين «ان لبنان يقوم بواجبه كاملاً في المحافظة على ارضه وحدوده والدفاع عن شعبه ومحاربة الارهاب، وانه طالب باستمرار دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الاستمرار في القيام بواجبه».

وقال انه «سمع أجوبة إيجابية حول هذه المسائل التي تكررت ايضاً في خلال لقائه مع السفير البريطاني، حيث جدد الرئيس عون التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، داعياً إلى ان «يكون تنفيذه على الجميع بالتساوي».

وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري مجدداً «التزام الحكومة في بيانها الوزاري احترام القرارات الدولية ومنها القرار 1701 والعلاقات مع الدول العربية». داعيا إلى «الاهتمام بالشؤون الداخلية اللبنانية وان يكون البيان الوزاري الاساس في تعاملنا داخل مجلس الوزراء». وقال: «صعوبات كثيرة تواجه لبنان والمنطقة وعلينا ان نعمل لما يحقق مصلحة لبنان»، وامل من «القوى السياسية التجاوب في معالجة المواضيع الاجتماعية ومنها حاجات الاساتذة وسلسلة الرتب والرواتب كي يأتي الحل لمصلـحة الـدولة والمواطنـين على حـد سـواء».

وأفيد بأن وزير الداخلية نهاد المشنوق اعتبر «أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة اللبنانية» في اشارة ضمنية منه إلى كلام عون حول اعتبار حزب الله جزءاً من استراتيجية لبـنان بالـدفاع عن الأراضـي إلى جانب الجيش اللبـناني.