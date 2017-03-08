﻿نتنياهو يتحدث عن إمكانية التطبيع مع الدول العربية

الناصرة – «القدس العربي»: قال رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أمس، إن إيران هي التهديد الأساسي الذي تواجهه إسرائيل، وهو يخلق مصالح مشتركة بينها وبين دول كثيرة في المنطقة بإمكانها المساعدة في العملية السياسية مع الفلسطينيين. وتزامنا مع ذلك أبدت سفيرة اسرائيل في عمان قلقا مما تشهده المملكة الأردنية. وفي حديثه أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، قال نتنياهو: إن القوة الأساسية التي تواجهها إسرائيل هي واحدة بالأساس: إيران وتوابعها وكذلك حركة حماس وعملية التسلح وتطوير الأسلحة، والعداونية في المنطقة وخارجها.

وحول فرص التعاون المزعوم في المنطقة تابع «في نهاية المطاف، وإذا تصرفنا بحكمة، فإن الأمور قد تساعد للوصول لتطبيع واسع في المنطقة، وتطوير آفاق تساعد في عمليات سياسية مع جيراننا الفلسطينيين».

يشار الى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد حذر من مخططات إسرائيل للحصول على تطبيع مع دول عربية دون تسوية الصراع وإنهاء الاحتلال، وهذا ما دفعه لرفض المشاركة في القمة السرية في العقبة قبل نحو عام، مما تسبب في توتر بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق ما أكدته صحيفة «هآرتس».

وكانت صحيفة «هآرتس» قد نشرت قبل عدة أيام أن نتنياهو بعث، قبل نحو ستة شهور، وثيقة لرئيس «المعسكر الصهيوني»، يتسحاق هرتسوغ، تتضمن تصريحا مشتركا، كان يفترض أن يحرك مبادرة سلام إقليمية، وأن تشكل الأساس لإقامة حكومة وحدة، وتتضمن جاهزية نتنياهو لتسوية إقليمية على أساس حل الدولتين، ولجم البناء في المستوطنات بشكل ملموس. وأضافت الصحيفة أن الوثيقة سلمت لهرتسوغ في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر. وبعد يومين من الاتصالات بين الطرفين، وضعت مسودة تصريح مشترك كان يفترض أن يلقيه الاثنان في قمة القاهرة أو شرم الشيخ، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن الممكن أن يكون أيضا الملك الأردني عبد الله الثاني، بعد ثلاثة أسابيع، أي في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وجاء أن الاتصالات بين نتنياهو وهرتسوغ وصلت إلى طريق مسدود، وذلك بعد أن بدأ رئيس الحكومة يتراجع عن مبادرته في أعقاب الأزمة السياسية حول البؤرة الاستيطانية عمونا ويبدو أن المآرب كانت سياسية حزبية.

وفي سياق متصل أبدت السفيرة الإسرائيلية في عمان، عنات شلاين، قلقها من «عدم الاستقرار في المملكة الأردنية « بسبب التطورات الداخلية وكذلك الأحداث الإقليمية. ورجحت أن الأوضاع في المملكة تتقوض. وكشف عن تقديرات السفيرة، حسب ما نقلته صحيفة «هآرتس» في عددها أمس خلال جلسة لها مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، التي أقيمت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وخلالها تم التداول في تداعيات أزمة اللاجئين السوريين على الأردن. ونقلت الصحيفة عن موظف إسرائيلي كبير قوله إن الجلسة عقدت بناء على طلب آيزنكوت الذي أراد الحصول على انطباع ووجهة نظر السفارة في عمان حيال ما يحصل في الأردن، التي لها مكانة وأهمية أمنية واستراتيجية لدى إسرائيل.

وفي أعقاب الجلسة أعرب آيزنكوت في جلسة مغلقة مع دبلوماسيين أجانب عقدت في تل أبيب، عن قلقه من الأقوال والتقديرات التي سمعها من السفارة في عمان، وقال خلال الجلسة إنه في حال اقتضت الحاجة والضرورة، فإسرائيل مطالبة بدعم ومساندة صديقتها في الطرف الشرقي» . واستند آيزنكوت في تحذيراته إلى تقدير موقف باعث على التشاؤم قدمته سفيرة إسرائيل في عمان شلاين. وبين للدبلوماسيين أن إسرائيل ستكون مطالبة بالعمل على دعم النظام في الأردن، لافتا إلى أن جوهر مظاهر عدم الاستقرار في الأردن اقتصادي وأمني، وناتجة عن الأعباء التي يتحملها نتيجة استيعابه لعدد كبير من اللاجئين السوريين.

ورفضت وزارة الخارجية التعقيب على هذه الأقوال ومنذ اندلاع الحرب في سوريا وموجة اللجوء إلى الأردن، حيث يقدر نزوح نحو مليون سوري إلى المملكة، عملت إسرائيل وتدخلت لدى الإدارة الأمريكية في عهد باراك أوباما وبذلت جهودها لدى الجهات الدولية من أجل توفير الدعم والمساعدة للأردن، وذلك لضمان استقراره. ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى قوله إن إسرائيل طالبت أيضا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتقديم الدعم والعون الاقتصادي والأمني للأردن. ورجح أن الدفع نحو تقديم الدعم الأمني يعود للتقديرات التي قدمتها السفارة الإسرائيلية حيال تقويض الأوضاع في المملكة. وعزت الصحيفة الأسباب الإسرائيلية من وراء مطالب أمريكا ودول أوروبية تقديم الدعم الأمني والمساعدات الاقتصادية للأردن، إلى العلاقات الأمنية الوثيقة التي تربط إسرائيل والأردن، والتعاون الاستخباري بينهما، خاصة وأن الحدود الشرقية لإسرائيل مع الأردن تعتبر الأطول من بين الحدود الأخرى، لكنها الأكثر هدوءا واستقرارا.

واستذكرت الصحيفة ما كشف عنه موقع « Middle East Eye « في آذار/ مارس 2016، أن الملك عبد الله الثاني أطلع في لقاء سري أعضاء في الكونغرس الأمريكي على أنه التقى في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آيزنكوت، الذي طلب منه تدشين هيئة تنسيق مشتركة مع الروس في سوريا. وحسب ما نشره الموقع، فقد أقر الملك أمام النواب الأمريكيين بوجود تعاون ميداني وثيق بين سلاحي الجو الأردني والإسرائيلي. ونوه الملك إلى أن سلاحي الجو في الجانبين يقومان بطلعات مشتركة عند مثلث الحدود الأردنية الإسرائيلية السورية.