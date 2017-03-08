﻿«بتسيلم»: جهاز القضاء الإسرائيلي وهم وواقع مزيف

الناصرة – «القدس العربي»:كشفت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية أمس عن توقف شبه كامل للدعاوى الفلسطينية ضد الاحتلال وذلك على خلفية تشريع قوانين جديدة لحرمان الفلسطينيين من المطالبة بتعويضهم عن المساس بهم وبحقوقهم. وحسب «بتسيلم»، منظمة إسرائيلية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967، فإن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضًا حادًّا بعدد دعاوى التعويضات التي يقدّمها فلسطينيون، كما أجريت «تخفيضات» على الثمن المدفوع مقابل الأضرار اللاحقة بهم. وتوضح أن هذا النهج الإسرائيلي يكشف عُمق الاستهتار في حياة الفلسطينيين وسلامة أجسادهم وممتلكاتهم.

وأوردت المنظمة الحقوقية مثالا على هذا النهج من جانب الاحتلال، بالإشارة إلى أنه في كانون الأوّل/ ديسمبر عام 2011 ‘قُتل مصطفى التميمي، من قرية النبي صالح، نتيجة إطلاق قنبلة غاز بشكل مخالف للقانون استهدفته مباشرة خلال مظاهرة في قريته. وفي الشهر الماضي، وبعد مرور ثلاث سنوات على إغلاق النيابة لملفّ التحقيق دون اتّخاذ أيّ إجراء، ردّت المحكمة المركزية في القدس المحتلة دعوى تعويضات قدّمتها عائلة التميمي.

ويزعم قرار الحُكم أنّ موت مصطفى حصل أثناء «عملية قتاليّة» وألزمت المحكمة العائلة بتغطية نفقات المحكمة البالغة نحو 15 ألف دولار.

تقرير «بتسيلم» بعنوان «لا حسيب ولا رقيب: كيف تنتهك إسرائيل حق الفلسطينيين بالحصول على تعويضات عن أضرار تسببها قوّات الأمن» يفصّل المراحل المختلفة التي تشكّل من خلالها هذا الإعفاء شبه الجارف الذي منحته دولة الاحتلال لنفسها، وطُبّقته في حالة التميمي أيضًا. وتشير المنظمة الى أن التعديلات التشريعية التي وسّعت نطاق الإعفاء الممنوح للدولة في ما يتعلق بـ «عملية قتاليّة» حدّدت قيودًا إجرائية ومن ثمّ طريقة تأويل المحاكم لهذه التعديلات.

وبواسطة هذه التغييرات، خفّض الاحتلال ثمن إلحاق الأذى بالفلسطينيين إلى جانب استمراره في عرض وهميّ يُظهر وكأنّ هناك جهاز محاكم يقوم بوظيفته على نحوٍ موضوعيّ. ومن بين المعطيات التي حوّلتها وزارة الأمن الإسرائيلية إلى «بتسيلم» بخصوص دعاوى التعويضات التي قدّمها فلسطينيون من سكّان الضفة الغربية وقطاع غزّة، يتبيّن أنّه منذ عام 1997 إلى عام 2001 دفعت الدولة ما معدّله نحو 6 ملايين دولار في السنة؛ وفي المقابل، من عام 2012 إلى عام 2016 هبط المعدّل إلى ما يقارب مليون دولار في السنة – أي بنسبة أكثر من %80. وخلال هذه المدّة توقّف الفلسطينيون، تقريبًا، عن تقديم دعاوى التعويضات: من عام 2002 إلى عام 2006 قُدّمت دعاوى بمعدّل 300 دعوى كلّ سنة؛ وفي المقابل هبط المعدّل بين عام 2012 وعام 2016 إلى 18 دعوى مقدّمة كلّ سنة – أي إنّه هبوط بنسبة 95%.

وتؤكد «بتسيلم» أن إسرائيل تواصل فرض سلطتها على ملايين الفلسطينيين سكّان الضفة الغربية وقطاع غزة، وما من طرف يُلزمها بتقديم الحساب عن أفعالها: جهاز تطبيق القانون العسكري يقوم بالطمس، المحكمة العليا تضفي الشرعية القانونية، والدولة تؤمّن لنفسها إعفاء شبه تام من دفع التعويضات عن الأضرار التي ألحقتها قوّات الأمن.

ويخلص التقرير الى القول «يمكن لكلّ غبن أن يكون منصوصًا في قانون بحيث تدخل أجهزة تطبيق القانون لتبدو وكأنّها تقوم بإحقاق العدالة. ولكنّه في الواقع عرض وهميّ زائف، فهذا كلّه لا ينجح في إخفاء الجوهر الحقيقي لنظام الاحتلال، ولا في سَتر سُبل إسرائيل في التملّص من تحمّل مسؤوليات أفعالها حين تطلق لنفسها العنان بلا حسيب ولا رقيب وتمارس عدوانيتها الشديدة بحقّ الفلسطينيين الخاضعين لسلطتها، دون أيّة مساءلة ومحاسبة، جنائية أو إدارية أو مدنية».