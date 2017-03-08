﻿جماعات ضغط عراقية في أمريكا ساهمت في استثناء بغداد من قرار حظر السفر

واشنطن ـ «القدس العربي»: ساهم نشاط جماعات الضغط العاملة لحساب الحكومة العراقية في واشنطن، بالتأثير على قرار الإدارة الأمريكية، باستثناء العراق من قرار حظر السفر، وفق ما تشير وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية.

وحرصت هذه الجماعات على القيام باتصالات مع المسؤولين في إدارة دونالد ترامب قبيل صدور قرار يستثنى هذا البلد من قرار حظر السفر.

وكشفت الوثائق أن شركة «بروانستين حياة فاربرشريك»، التي تعاقدت معها هذه الجماعات، قد ارسلت العديد من الرسائل إلى كبار المسؤولين في إدارة ترامب، بينهم وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، وطلبت منهم عقد اجتماعات لمناقشة القضية.

وحثت جماعات الضغط العديد من المسؤولين الأمريكيين على عقد اجتماعات تمهيدية مع السفير العراقي الجديد، فريد ياسين، الذي تولى هذا المنصب في يناير/ كانون الثاني، وكذلك، نوفل الحسن، نائب رئيس هيئة الاركان في حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.

وجاء في هذه الرسائل أن «ياسين والحسن، هما من أشد المدافعين عن مصالح الولايات المتحدة في العراق وفهم الجهود التي تقوم بها الادارة لضمان أولويات أمريكا في المنطقة».

وجاءت الرسائل في وقت قريب من مكالمة جرت بين ترامب والعبادي في يوم 5 فبراير/ شباط، وقبل لقاء بين العبادي ومايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي في مؤتمر الأمن في ميونخ.

وقال ترامب للعبادي خلال المكالمة الهاتفية أنه يريد «التأكيد على دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي في المعركة المشتركة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

ويبلغ المقابل المادي، للخدمات التي تقدمها الشركة للحكومة العراقية 40 ألف دولار في الشهر الواحد، وهي خدمات تتوسع إلى قضايا مثل الهجرة والدفاع والاقتصاد والسياسة الخارجية.

وعقد دبلوماسيون من العراق سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة ترامب في مؤتمر ميونخ وأماكن أخرى.

وقام جيمس ماتيس، وزير الدفاع، بزيارة لم يعلن عنها مسبقا للعراق في نهاية الشهر الماضي. وهناك العديد من المسؤولين الأمريكيين في إدارة ترامب مما لديهم علاقات واتصالات مع العراق بسبب وجودهم سابقا في الجيش. ولدى وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، علاقات مع المسؤولين العراقيين، بما في ذلك العبادي حينما كان يرأس الادارة التنفيذية لشركة «أكسون موبيل» العملاقة للنفط.

وظهرت تقارير بعد الخطاب الذي القاه ترامب في جلسة مشتركة للكونغرس تفيد بأنه سيتم شطب العراق من قائمة الحظر بسبب ضغوط من وزارتي الخارجية والدفاع لأن العراق من أهم حلفاء الولايات المتحدة في محاربة تنظيم «الدولة».

والكثير من العراقيين خاطروا بحياتهم، وهم يعملون كمترجمين للجنود الأمريكيين وقد أدت هذه العوامل إلى جانب جهود جماعات الضغط إلى انتاج اجماع في فريق الأمن القومي وكبار المسؤولين في الادارة على إزالة العراق من قائمة حظر السفر.