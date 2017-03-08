﻿النواب العرب: لن نحترم قانون منع الأذان كما لم نحترم قانون هدم البيوت

الناصرة – «القدس العربي»: «الأذان كان قبل العنصريين وسيبقى بعدهم جزءًا من طبيعة بلادنا». هذا ما أكده رئيس القائمة المشتركة في الكنيست أيمن عودة معقبا على تشريع قانون لخفض صوت الأذان أمس. وقال عودة خلال جلسة الهيئة العامة في الكنيست، إنه لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة او بالبيئة، لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة المنهجية ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي. وتابع»سبق ورفضنا الانصياع للقوانين مثل قانون النكبة وقانون التجنيد، وفي حالة تمرير هذا القانون العنصري نحن نعلن أننا لن ننصاع له».

واستنكر زميله النائب مسعود غنايم التشريع العنصري ومزق مسودته وألقاها بوجه النواب الإسرائيليين الذين بادروا للقانون، مشددا هو الآخر على النية بعدم احترامه.

وناشد النائب أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة فلسطينيي الداخل لرفع الأذان من على أسطح المنازل وفي كل مكان، وذلك ردّا على القانون، لتكون هذه رسالة واضحة وحادّة الى نتنياهو وحكومته العنصرية المتطرفة بأن لا أحد يملك الحق بمنع صوت الأذان». وتوجه الطيبي الى قادة الأحزاب الدينية اليهودية، محذّرًا إياهم من «سن هذا القانون الذي يشكّل مسّا فاضحًا بحرية العبادة، هذا الحق الذي تدّعي الأحزاب الدينية اليهودية أنها تدافع عنه»، مؤكدًا على أن «صوت المؤذن كان قبل نتنياهو وحكومته وسيبقى بعدهما». وفي نهاية خطابه قام الطيبي بتمزيق القانون من على منصة الكنيست والدوس عليه تحت قدميه تعبيرًا عن رفضه القاطع لهذا القانون مما حدا بالحراسة لإنزاله عن المنصة.