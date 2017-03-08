﻿«جنرال عون» جديد قائداً للجيش اللبناني لم يواجَه بفيتو من أمريكا أو من «حزب الله»

بيروت ـ «القدس العربي» : بات للبنان قائد جديد للجيش هو العماد جوزف خليل عون الذي لا يمت بصلة قرابة للرئيس اللبناني العماد ميشال عون بل يتمتع بصداقته ويحظى بثقته ما أهّله لتبوؤ هذا المنصب. فالرئيس عون من مواليد حارة حريك وإن كانت عائلته تتحدّر من بلدة المكنونية التي تقع في قضاء جزين في الجنوب وهو القضاء نفسه الذي تقع فيه بلدة العيشية التي يتحدّر منها العماد عون القائد الجديد للجيش.

وقد التحق عون بالمدرسة الحربية وتخرّج ضابطاً برتبة ملازم في أيار عام 1985. وتدرّج الملازم بتراتبية المؤسسة العسكرية، من آمر سريّة إلى قائد كتيبة ثم رئيس أركان لواء، إلى قائد للواء، ورقّي إلى رتبة عميد في 1 تمّوز 2013

.في سجلّه العديد من الدورات في الداخل والخارج، إلا أن دوراته الخارجية تنحصر بين سوريا والولايات المتحدة، ومن بينها دورتا مشاة في 1988 و1995 ودورة «برنامج مكافحة الإرهاب» 2008 ـ 2009 في امريكا، ودورتا «صاعقة» في 1996 وقائد كتيبة في 2002 ــ 2003 في سوريا. وأثناء خدمته الطويلة، لجأ عون إلى دراسة اللغات، فاكتسب الفرنسية والانكليزية والاسبانية. ويصف بعضهم قائد الجيش الجديد بالهادئ ويقولون إنه لم يسوّق لنفسه ولم يطرق أبواب السياسيين وإن اختيار رئيس الجمهورية وقع عليه منذ انتخابه رئيساً. ولم يواجَه قائد الجيش الجديد بأي فيتو لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من حزب الله.

وفي السيرة الذاتية للقائد الجديد توليه مهام حفظ الأمن والاستقرار في قرى وبلدات الجنوب، والتنسيق مع قوّات الأمم المتحدة، ومراقبة ورصد أي تحرّكات إسرائيليّة مُعادية على الحدود، قبل الانتقال إلى قيادة اللواء التاسع وتسلّم منطقة عرسال في تشرين الأوّل/أكتوبر العام 2016.

وحسب معلومات صحافية في بيروت «فإنّ قائد الجيش العتيد هو أكثر من يعرف جبهة عرسال بتفاصيلها كافة، وأكثر من عايش عن قرب مُتطلّباتها الأمنيّة واللوجستيّة، وهو نجح خلال خدمته العسكريّة في المنطقة في تطوير الخط الدفاعي الذي يُقيمه الجيش اللبناني عن البلدات والقرى اللبنانيّة الحدوديّة، بحيث جعل من المُستحيل تكرار أيّ هجمات مُباغتة نحو الداخل اللبناني، كما حصل مثلاً في الهجوم على جرود «رأس بعلبك» في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبتوجيهات وإشراف مباشر من العميد الركن عون، أقامت القوى الأمنيّة النظاميّة سلسلة من المراكز العسكريّة المُتقدّمة مع أبراج مُراقبة للجرود وللداخل السوري، وجرى وصل هذه المواقع المُحصّنة بعضها ببعض وتزويدها بما تحتاج اليه على صعيدي العديد والعتاد ، بحيث لا يُمكن إستفراد أيّ منها في أي هجوم مباغت، مهما كان كبيرًا.

وكانت أوامر العميد الركن عون واضحة لضبّاط ولعناصر اللواء التاسع المُنتشر على جبهة عرسال، بضرورة تنفيذ سياسة دفاعيّة إستباقيّة حازمة، لجهة ضرب أيّ تجمّعات للإرهابيّين ما أن يتم رصدها عن طريق المُراقبة الدقيقة على مدار الساعة، ومنعهم من بناء أي تحصينات أو من تجميع أي قوّة عدديّة يُمكن أن تُشكّل خطرًا على الداخل اللبناني، وذلك من خلال القصف الاستباقي المُركّز والكثيف».

وفور ترقية العميد عون إلى رتبة عماد في مجلس الوزراء وتعيينه قائداً للجيش ارتفعت اللافتات المرحّبة ورفعت بلدته صوره التي كتب عليها «إفرحي يا عيشية بهالطلّة البهية»، وصدحت الموسيقى والاغاني ومنها «تهَنِّي يا أرزة لبنان بقائد جيش بلادي، مغوار وسيد الشجعان قد الحملة وزيادة، أرض جنوبي الأبية بتعرف طعم الحرية، القائد ابن العيشية بتاريخه الوطن فادي». وكما القائد الجديد للجيش كذلك تمّ تعيين العديد من رؤساء الاجهزة الامنية اضافة إلى الجمارك حيث يتميّز مديرها العام الجديد بدري ضاهر بسلسلة انجازات كضبط تهريب كوكايين ومخدرات في مطار بيروت وتوقيف رئيس العصابة عام 1996 اضافة إلى اكتشاف سرقة واختلاس لأموال أجور الاعمال الاضافية والـ TVA بمليارات الليرات.

وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته امس في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، التعيينات الآتية:

تعيين العميد جوزف عون قائداً للجيش.

تعيين العميد الركن سعدالله حمد أميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع.

تعيين العميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة على أن يتسلم مهامه في نهاية حزيران بعد انتهاء ولاية المدير الحالي اللواء جورج قرعة.

تعيين العميد سمير سنّان نائباً للمدير العام لامن الدولة.

تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي.

تثبيت تعيين اللواء عباس ابراهيم مديراً عاماً للأمن العام بصفة مدني بعد استقالته من السلك العسكري.

تعيين عضوين سني وماروني في المجلس الاعلى للجمارك هما هاني حاج شحادة وغراسيا قزّي.

تعيين بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك وإضافة تعيين جديد رئيس أعلى للجمارك هو العميد أسعد الطفيلي بعد إعفاء نزار خليل من مهامه.

ـ أما التعيينات القضائية فهي نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد إلى ملاك القضاء العدلي وتعيين جورج عطية رئيساً جديداً للهيئة.

تعيين رئيس لهيئة التفتيش القضائي هو بركان سعد.

تعيين رئيس لهيئة القضايا هي القاضية هيلانة إسكندر.

تعيين فريال دلول مفوضاً للحكومة لدى مجلس شورى الدولة.