﻿الأمم المتحدة في اليوم الدولي للمرأة: النساء ما زلن يعانين من التهميش والعنف والفقر

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: عقدت نائبة المدير التفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لكشمي بوري، مؤتمرا صحافيا عشية اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام.

وقالت إن الشعار العام للاحتفال بهذا اليوم لعام 2017 هو «المرأة في عالم العمل المتغير ـ كوكب مناصفة بين الجنسين 50 ـ 50 بحلول عام 2030».

قالت إن التكنولوجيا الحديثة وفرص العمل الكونية والاقتصاد الأخضروالعولمة كلها فتحت فرصا كبيرة أمام النساء وخاصة اللواتي تزودن بالتعليم والتدريب والمهارات. لكن من جهة أخرى فهناك أعداد كبيرة من النساء ما زلن أسيرات لأعمال صغيرة وذات دخل محدود دون أي حماية إجتماعية.

وقالت بوري إن البون بين الجنسين ما زال مختلا لصالح الرجال بنسبة 23 بالمئة وان 50 بالمئة من النساء في عمر العمل ممثلات في القوى العاملة مقابل 76 بالمئة من الرجال، كما أن النساء يقمن بأعمال غير مدفوعة الأجر بنسبة تزيد عن الرجال ضعفين ونصف. وقالت «نريد أن نبني عالما من العمل للنساء مختلفا بحيث تتاح أمام النساء وهن في طور النمو فرص أكبر وقدرة على الإختيار أوسع في الصناعات والخدمات العامة والزراعة الحديثة والعلوم بدل الدور التقليدي القائم على الرعاية».

وردا على سؤال لـ«القدس العربي» حول الاضطهاد المزدوج الذي تعاني منه النساء الفلسطينيات حيث اعتقل منذ الاحتلال عام 1967 أكثر من 15000 إمرأة بمعدل 300 كل سنة وحاليا يوجد 56 معتقلة من بينهن 12 قاصرة. فماذا تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تضامن مع معاناة النساء الفلسطينيات وهل هناك إهتمام خاص بمعاناة المرأة الفلسطينية، قالت بوري «إن لجنة وضع المرأة تخاطب سنويا موضوع المرأة الفلسطينية ونحن نفرد أجزاء من تقريرنا السنوي لوضع المرأة الفلسطينية كما أن تقرير الأمين العام السنوي يخاطب هذا الجانب من وضع المرأة الفلسطينية إضافة إلى أننا نعتمد قرارا سنويا بهذا الخصوص».

المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بومزيلي ملامبو نوكا، أكدت في رسالتها بمناسبة اليوم الدولي للمرأة على أهمية تغيير الوضع القائم في جميع أنحاء العالم حيث تقضي الكثيرات من النساء والفتيات ساعات عديدة لإنجاز المسؤوليات المنزلية، التي تفوق ضعف الوقت الذي يقضيه الرجال والفتيان. إذ يعتنين بإخوتهن الصغار، وكبار السن من أفراد الأسرة، ويرعين المرضى في الأسرة ويدِرْن المنزل. وفي كثير من الحالات، يأتي هذا التقسيم غير المتساوي للأعباء المنزلية على حساب تعليم النساء والفتيات، والعمل المأجور، والرياضة، أو المشاركة في القيادة المدنية أو المجتمع.

وجاء في بيانها «يعيش 770 مليون شخص في الفقر، غالبيتهم من النساء، ومعظمهن خارج سوق العمل أو يعملن في وظائف تدفع رواتب متدنية. للوصول إلى المساواة الموضوعية في المستقبل، يجب علينا أن نغير النموذج القائم للنساء والفتيات.

وفي هذا السياق دعت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى بناء عالم عمل مختلف للنساء، قائلة فيما تنمو الفتيات يجب أن تتاح أمامهن مجموعة واسعة من المهن، ويتم تشجعيهن على اتخاذ خيارات تؤدي إلى أبعد من خيارات الخدمة والرعاية التقليدية، بما في ذلك فرص العمل في مجال الصناعة، والفن، والخدمة العامة، والزراعة الحديثة والعلوم.

وشددت نوكا على أهمية البدء بالتغيير في الداخل وفي الأيام الأولى من المدرسة، حيث لا توجد أماكن في بيئة الأطفال يتعلمون فيها أنه يجب أن تكون الفتيات أقل منهم، أو يحصلن على أشياء أقل منهم أو يحلمن بمستقبل أقل منهم.

وأصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، بيانا بهذه المناسبة أكد فيه على أن حقوق المرأة تتراجع مما يشكل تهديدا خطيرا على مكاسب الماضي.

وفي بيان صحافي عشية الاحتفال باليوم الدولي للمرأة حذر مما سماه «بالهاجس المتجدد للسيطرة والحد من القرارات فيما يخص أجساد النساء وحياتهن». وقال المفوض السامي إن الرأي القائل بأن دور المرأة ينبغي أن يقتصر أساسا على الإنجاب والأسرة يضر أيضا بالجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

وأشار في بيانه إلى العديد من البلدان التي تواجه فيها حقوق المرأة التهديد. ففي بوروندي، ثمة قانون بشأن العنف ضد المرأة يحرز تقدماً تدريجياً في أكثر من مجال ذلك أنه يجرم الاغتصاب في إطار الزواج ويحظر الممارسات الضارة، لكنه يلقي أيضاً اللوم على النساء اللواتي يعانين العنف القائم على نوع الجنس بسبب «لباسهن غير المحتشم» أو «سلوكهن غير الأخلاقي. وفي السلفادور وجمهورية الدومينيكان وهندوراس ونيكاراغوا، هناك مقاومة للجهود المبذولة لفتح الطريق لكفالة الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء أيضا.

وهذه التحديات، حسب قول المفوض السامي لحقوق الإنسان، تؤثر على البلدان النامية أكثر من غيرها، ذلك لأن لديها أكبر عدد من الشباب، لذلك فإن التدابير الرجعية التي تحول دون حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية الجنسية وتلك المرتبطة بالإنجاب سيكون لها تأثير مدمر ألا وهو: المزيد من وفيات الأمهات، المزيد من حالات الحمل غير المرغوب فيه، عدد أقل من الفتيات اللواتي ينهين تعليمهن المدرسي والتأثير الاقتصادي للفشل في الإشراك التام للنساء في القوة العاملة. وقال «باختصار، سيكون لدينا جيل بدون خيارات وفشل جماعي في الوفاء بوعود خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار زيد رعد الحسين إلى أن الوقت قد حان للتعاون من أجل حماية المكاسب المهمة المحققة في الماضي والمحافظة على زخم إيجابي، مشيدا بتحركات النساء بأعداد كبيرة للدعوة إلى احترام حقوقهن.