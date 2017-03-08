﻿الحكومة المصرية تحاول احتواء «غضب الخبز» والمعارضة: لا بقاء لسلطة تجوّع شعبها

القاهرة ـ «القدس العربي»: في محاولة لاحتواء الغضب والمظاهرات التي شهدتها عدة محافظات في مصر، احتجاجاً على تخفيض عدد الأرغفة المدعمة من وزارة التموين من 5 إلى 3 أرغفة لكل مواطن يومياً، وتخفيض حصة الكارت الذهبي المخصص لصرف الخبز لمن لا يملكون بطاقات تموينية من 1000 رغيف إلى 500 رغيف في المخابز، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أمس الأربعاء، تسليم 100 ألف بطاقة ذكية جديدة لـ 6 محافظات لتوفير الكروت للمواطنين وعدم الاعتماد على الكارت الذهبي الموجود في المخابز.

وأكدت الوزارة في بيان، تسليم 55 ألف بطاقة لمحافظة المنيا و11 ألف بطاقة لمحافظة الفيوم و16 ألف بطاقة لمحافظة أسيوط و12 ألف بطاقة للجيزة و3485 بطاقة لمحافظة كفر الشيخ و2200 بطاقة إلى محافظة الوادي الجديد.

ووافق علي المصيلحي وزير التموين على تعديل حصة الخبز في الكروت الذهبية لمحافظة الجيزة، حيث جرت زيادة الحدود لعدد 618 كارتا ذهبيا للمخابز لتتراوح بين 750 رغيفا وألف رغيف يوميا، وزيادة حصة 231 كارتا ذهبيا لتتراوح بين ألف و1500 رغيف يوميا، كما تم رفع حصة كروت 96 مخبزا لتتراوح بين 2000 و2500 رغيف يوميا، وكذلك حصة كروت 248 مخبزا للتتراوح بين 2500 و3500 رغيف يوميا.

وكان المصيلحي اعتذر في تصرحات إعلامية لكل مواطن عانى، سواء بحق أو بدون حق عن عدم صرف الخبز، مما حدث في أزمة الخبز أمس الأول، مضيفا، أنه كان لا بد من اقتحام هذا الملف، من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أنه يعمل منذ أسبوعين على رأس وزارة التموين، وفتح ملف الكرت الذهبي لأنه تسبب في تسريب الدعم، ما يؤدي إلى عدم حصول المواطنين على دعم الدولة، مشيرا إلى عدم وجود قاعدة بيانات مقننة وهو ما يتم المطالبة به منذ أشهر كثيرة للحفاظ على الدعم.

وكانت أحزاب المعارضة المصرية، حملت النظام مسؤولية أزمة الخبز وفقر المصريين.

وقال حمدين صباحي، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية، وزعيم التيار الديمقراطي المعارض في مصر، إن مظاهرات الخبز تمثل إعلانا قاطعا أن صبر الشعب على نظام الفقر والفساد قد نفد، وأن حبل عشم الناس فيه قد انقطع، وان العد التنازلي لنهايته قد بدأ. واختتم كلمته على موقع التواصل الاجتماعي الـ «الفيسبوك»: «لا بقاء لسلطة تجوع شعبها».

وأكد حزب التحالف الشعبي في بيان: أنه «منذ تولى علي مصيلحي وزارة التموين بدأ في تنفيذ خطة عاجلة لإلغاء الدعم بدأت بالتعسف في قيد المواطنين، والمواليد الجدد في البطاقات، والحذف العشوائي لملايين المقيدين، وإلغاء التعامل ببطاقات التموين الورقية، وتخفيض حصص المخابز لما يتراوح بين النصف والثلث، وما ترتب على ذلك من توقف المخابز عن صرف الخبز للمواطنين، الأمر الذي نتج عنه تفجر احتجاجات اجتماعية في عدد من المحافظات».

وأضاف: «يتحمل المصريون منذ سنوات نتائج انحياز السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة للأقلية على حساب الأغلبية، وتطبيق ما يسمى زروا الإصلاح الاقتصادي، والاسم الصحيح له هو الإفقار الاقتصادي.

ومنذ توقيع مصر اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي وتوابعه تم تعويم الجنيه المصري، ما قذف بالمصريين تحت خط الفقر ليصبحوا عاجزين عن تدبير احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب في ظل ارتفاع أسعار الطعام والكهرباء والغاز والمياه».

وأشار إلى «إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول معدلات التضخم والغلاء إلى 30٪ في يناير/كانون الثاني الماضي فقط، دون ان يقابل الغلاء أي زيادات في الأجور والمعاشات، وإلى تقرير منظمة أوكسفام العالمية عن تفاوت الثروات الذي كشف أن ثروة أغنى 10 أفراد في مصر زادت من 20 مليار دولار إلى 22.7 مليار دولار، بنسبة تبلغ 13.6٪ بين عام 2014 و2015. أي أن 10 أفراد فقط من المصريين زادت ثرواتهم خلال عام واحد 2.7 مليار دولار أي ما يعادل 48.6 مليار جنيه على أساس سعر الدولار 18 جنيها.

كما أن ثروة أغنى 10 مليارديرات في مصر تعادل 408.6 مليار جنيه أي 10 أفراد فقط في مصر ثروتهم تغطي 44٪ من مصروفات الحكومة المصرية في موازنة 2016 ـ 2017. كما أن ما يملكه 10 رجال أعمال يغطي مجمل عجز الموازنة ويتبقى 89.1 مليار جنيه».

وتساءل: «هل الأرقام السابقة تشير إلى أن المصريين (فقراااا أووووي) كما قال الرئيس عبد التفاح السيسي».

وقال فريـد زهـران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لـ «القدس العربي»، إن «الاحتجاجات الواسعة والمتفرقة التي ينظمها فقراء مصر في مناطق مختلفة تدل على فشل السياسات والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي حذر الحزب من نتائجها و تداعياتها منذ إطلاقها».

وأضاف: «الحزب يؤكد على أن هذه السياسات حاولت أن تحمل الفقراء النصيب الأكبر من الأزمة الاقتصادية التي تزداد حدة يوما بعد يوم رغم أن الأسباب الرئسية لتفاقم هذه الأزمة هي سوء الإدارة والتوجيه الخاطئ لمواردنا المحدودة والفساد وغياب أي رقابة شعبية في ظل تجريم المشاركة الشعبية و السياسية».

وطالب بـ«وضع حد لمعاناة فقراء الوطن وانقاذ البلاد مما يمكن أن تسفر عنه هذه الاحتجاجات من نتائج خطيرة على الأمن والاستقرار، وبإقالة الحكومة فورا، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد بانتهاج سياسات افتصادية مختلفة والعودة للمسار السياسي.

أما حزب الكرامة، فقد أكد في بيان له أن «كل سياسات النظام الاقتصادية الخاضعة لروشته صندوق النقد الدولي زادت فقراء المصريين فقرا، وأدخلت جزءا كبيرا من المصريين مستوري الحال حزام الفقر».

وأضاف أن «المظاهرات المشروعة التي قامت في عدد من المحافظات احتجاجا على تخفيض حصة الخبز أكبر دليل على أن صبر المصريين بدأ ينفد وأن الجماهير ليس أمامها من سبيل للاحتجاج سوى التظاهر بعد عجز الحكومة والبرلمان في التعبير عن آمال الناس في عيشة كريمة تليق بهم».

وطالب بـ«التراجع عن هذه القرارات وانتهاج سياسات اقتصادية أكثر رشدا تصب فب صالح الطبقات الفقيرة».

وشدد البيان على «افتقاد النظام لرؤية رشيدة تدفع البلاد إلى الأمام متوقعا مزيدا من الاحتجاجات في الفترة المقبلة، ما لم تتوقف القرارات التي تقف ضد رغبة المصريين في العيش والحرية».

وجدد الكرامة تحذيره من أن «انتهاج سياسات نظام مبارك الاقتصادية نفسها بل واختيار وزراء من بواقي نظامه سيورد البلاد موارد التهلكة»، مؤكدا أن «الطريق القويم والسليم الوحيد للبلاد هو تحقيق مطالب المصريين في ثورة 25 يناير».